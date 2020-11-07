День ангела Валерії: привітання у СМС та листівках

Привітання у СМС та листівках з Днем ангела Валерії дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Значення імені: міцна, сильна, здорова. Воно має латинське походження та чоловічу форму – Валерій.
Характер: у Валерії складний характер, вона часто робить непередбачувані кроки . Вона тримається осторонь незнайомих людей і точно не почне довіряти одразу. Але якщо заслужити її любов, то ця дівчина стане неймовірним другом, який завжди прийде на допомогу.
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Валерія вміє вдало балансувати між роботою та сім’єю, тому їй не доводиться вибирати. Вона без проблем може бути чудовою дружиною та хорошим керівником.
Дівчина є сильною та активною особистістю та активною в житті, тому партнера теж шукає собі відповідного. Лєра у стосунках любляча, але ревнива, тому її обранцю варто бути обережним, адже ця жінка зраду не пробачить.
Інші форми: Валерочка, Валері, Лєра.
СМС-привітання з Днем ангела Валерії:
***
В День ангела Валерії бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
надія, віра та любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
***
З Днем ангела, Валеріє, мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання!
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!
Радістю життя квітчає
Та додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов‘ю!
***
Валерія — ти наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива, і мила.
З іменинами вітаєм
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел-покровитель!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
***