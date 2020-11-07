8 листопада православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Димитрія Солунського. У народі його називають Димитрів день. З ним пов’язано чимало традицій і прикмет.

Димитрій Солунський був римським проконсулом у Фессалоніках, якого вбили у 306 році через християнську віру.

На цю посаду у 305 році його призначив імператор Галерій Максиміан. Довідавшись, що Димитрій християнин, гніву імператора не було меж.

Повертаючись з походу з Причорномор’я, Максиміан вирішив вести армію через Фессалоніки. Коли він увійшов у місто, до нього викликали Димитрія, який сміливо визнав себе християнином.

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Його кинули до в’язниці, а на світанку у підземній темниці святого закололи списами. Після цього вірний служитель святого Лупп зібрав на рушник кров Димитрія, зняв з його пальця імператорський перстень та умочив у кров.

Перснем та іншими святинями, освяченими кров’ю святого Димитрія, Лупп почав зціляти хвороби.

Тіло великомученика кинули на поталу диким звірам, але християни його таємно поховали. За часів імператора Костянтина над могилою святого збудували церкву.

Пам’ять святого Димитрія Солунського пов’язували на Русі з військовим подвигом, патріотизмом і захистом Вітчизни. Святий зображується на іконах у вигляді воїна в обладунках, зі списом і мечем у руках.

Традиції та прикмети на Димитрів день

Цього дня починалися вечорниці та пора сватань. До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра ще хитріша (бо вийде заміж, – Ред.).

Також поминали покійних родичів. Дмитрівський тиждень називався батьківським. Особливо шанувалася Дмитрівська субота перед днем пам’яті святого Димитрія Солунського. У Дмитрів день і в Дмитрівську суботу не працювали.

У народі кажуть, що святий Димитрій приносить зиму.

– Святий Димитрій золотим ключем закриває землю-матінку. Буде він у себе ключі тримати, аж поки не прийде святий Юрій за ними (6 травня) і землю не відімкне, – свідчить народна приказка.

Саме тому за погодою 8 листопада визначали, коли прийде зима і якою буде весна.

Прийшов Димитрів день – зима злізла на паркан

День на Дмитрія без снігу – зими ще не буде

Зима навіть рання до Дмитра не вступає в силу

На Дмитра тепло – весна буде рання, м’яка

Якщо на Дмитра дощ, то на Введення снігу буде по коліна

Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер – снігу не буде до Нового року

Дмитро на снігу – весна буде пізньою

Відлига на Дмитра – зима буде з мокрим теплом, а весна – рання

Свята у грудні

Одним із найбагатших на святкові дні є грудень. Так, згідно з церковним календарем на 2020 рік, деякі свята християни відзначатимуть кілька днів підряд.

Це, зокрема, День великомучениці Варвари (17 грудня), День преподобного Сави (18 грудня) і День святого Миколая (19 грудня).

Фото: uapc.org.ua