У першу суботу листопада відзначають Всесвітній день чоловіків. У 2020 році свято випало на 7 листопада. Це гарна нагода привітати мужніх представників сильної статі та надіслати їм щирі побажання.

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Історія Всесвітнього дня чоловіків бере початок у 2000 році. Ініціатором відзначати це свято став перший і єдиний президент колишнього СРСР – Михайло Горбачов. Його ідею підтримав магістрат Відню та керівництво ООН у Відні.

До 2006 року в World Men’s Day, так звучить назва свята англійською, гідним представникам сильної статі вручали спеціальні нагороди. У різні роки лауреатами премії ставали Пол Маккартні, Лучано Паваротті, Майкл Джексон, Морган Фрімен, Ален Делон та навіть римський Папа – Іван Павло II.

Факти ICTV підготували СМС-привітання зі Всесвітнім днем ​​чоловіків. Надішліть їх вашим близьким і друзям, щоб висловити любов та підтримку.

СМС-привітання зі Всесвітнім днем ​​чоловіків

***

Чоловіче мій рідненький, я тебе кохаю,

З Всесвітнім днем чоловіків вітаю,

І бажаю, щоб щасливим був ти й багатим,

Настрій мав завжди хороший – і в будні, і в свята!

Щоб здоров’я мав міцненьке, гарний був та дужий,

Щоб завжди були ми разом, проживали дружно,

Щоби радість була в серці і грошей багато,

Щоб рідня і вірні друзі – всі збирались у хату!

***

Головний мужчина в домі,

Захисник і рятівник,

Не віддасться він утомі,

Гідний муж і жартівник.

Я люблю та поважаю,

Мій найкращий, лиш тебе,

Хай до щастя нас лиш доля

Наша спільна приведе.

***

У День чоловіків від серця вітаю

Усіх сильних представників землі!

І від душі їм щастя побажаю,

Щоб досягати цілей завжди могли!

Щоби жінок поважали і цінували,

Щоби кожен був прекрасним батьком!

Щоб вас завжди відчайдушно любили

І кожен був в роботі молодець!

Щоб у це свято привітання були

Від усіх ваших знайомих багато разів!

Щоби мрії про прекрасне не забули

І святкували від душі зараз!

***

Сьогодні суто чоловічий день,

І я поспішаю чоловіків привітати.

Мені побажати добра не лінь

І доброти до нього додати.

***

Гарне свято в листопаді –

Привітати ми вас раді!

Знаємо без зайвих слів:

Справжній День чоловіків!

***

Сьогодні в саме серце листопада вдарило дуже красиве і мужнє свято – Всесвітній день чоловіків. Саме в цей день ми вітаємо наших улюблених друзів, сусідів, родичів, наших лицарів і захисників. Давайте не будемо бажати їм нічого, крім здоров’я й щастя. Решту вони знайдуть собі самі.

***

Мій чоловік – моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

І у Всесвітній чоловічий день бажаю

Свій автопарк біля воріт.

***

Які свята будемо відзначати в листопаді в Україні 2020 року – дивіться в матеріалі Фактів ICTV. Зовсім скоро, 17 листопада, настане Міжнародний день студентів, а 21 листопада – Всесвітній день телебачення. Не забудьте привітати ваших рідних і друзів.