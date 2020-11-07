У першу суботу листопада відзначають Всесвітній день чоловіків. У 2020 році свято випало на 7 листопада. Це гарна нагода привітати мужніх представників сильної статі та надіслати їм щирі побажання.
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Історія Всесвітнього дня чоловіків бере початок у 2000 році. Ініціатором відзначати це свято став перший і єдиний президент колишнього СРСР – Михайло Горбачов. Його ідею підтримав магістрат Відню та керівництво ООН у Відні.
До 2006 року в World Men’s Day, так звучить назва свята англійською, гідним представникам сильної статі вручали спеціальні нагороди. У різні роки лауреатами премії ставали Пол Маккартні, Лучано Паваротті, Майкл Джексон, Морган Фрімен, Ален Делон та навіть римський Папа – Іван Павло II.
Факти ICTV підготували СМС-привітання зі Всесвітнім днем чоловіків. Надішліть їх вашим близьким і друзям, щоб висловити любов та підтримку.
СМС-привітання зі Всесвітнім днем чоловіків
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Чоловіче мій рідненький, я тебе кохаю,
З Всесвітнім днем чоловіків вітаю,
І бажаю, щоб щасливим був ти й багатим,
Настрій мав завжди хороший – і в будні, і в свята!
Щоб здоров’я мав міцненьке, гарний був та дужий,
Щоб завжди були ми разом, проживали дружно,
Щоби радість була в серці і грошей багато,
Щоб рідня і вірні друзі – всі збирались у хату!
***
Головний мужчина в домі,
Захисник і рятівник,
Не віддасться він утомі,
Гідний муж і жартівник.
Я люблю та поважаю,
Мій найкращий, лиш тебе,
Хай до щастя нас лиш доля
Наша спільна приведе.
***
У День чоловіків від серця вітаю
Усіх сильних представників землі!
І від душі їм щастя побажаю,
Щоб досягати цілей завжди могли!
Щоби жінок поважали і цінували,
Щоби кожен був прекрасним батьком!
Щоб вас завжди відчайдушно любили
І кожен був в роботі молодець!
Щоб у це свято привітання були
Від усіх ваших знайомих багато разів!
Щоби мрії про прекрасне не забули
І святкували від душі зараз!
***
Сьогодні суто чоловічий день,
І я поспішаю чоловіків привітати.
Мені побажати добра не лінь
І доброти до нього додати.
***
Гарне свято в листопаді –
Привітати ми вас раді!
Знаємо без зайвих слів:
Справжній День чоловіків!
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Сьогодні в саме серце листопада вдарило дуже красиве і мужнє свято – Всесвітній день чоловіків. Саме в цей день ми вітаємо наших улюблених друзів, сусідів, родичів, наших лицарів і захисників. Давайте не будемо бажати їм нічого, крім здоров’я й щастя. Решту вони знайдуть собі самі.
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Мій чоловік – моя опора,
Моя підтримка у житті.
Моє сьогодні, завтра, вчора.
З тобою, мов у забутті.
Люблю тебе і поважаю,
Хай процвітає весь твій рід,
І у Всесвітній чоловічий день бажаю
Свій автопарк біля воріт.
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Які свята будемо відзначати в листопаді в Україні 2020 року – дивіться в матеріалі Фактів ICTV. Зовсім скоро, 17 листопада, настане Міжнародний день студентів, а 21 листопада – Всесвітній день телебачення. Не забудьте привітати ваших рідних і друзів.