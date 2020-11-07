Сьогодні, 7 листопада, православні віряни відзначають народно-християнське свято Дідівські плачі.

Крім того, в 2020 році на 7 листопада припадає і Дмитріївська поминальна субота (найближча субота перед днем пам’яті святого великомученика Димитрія Солунського).

У цей день православна церква вшановує пам’ять праведної Тавіфи Йоппії, мученика Анастасія Аквілейського, мучеників Маркіяна та Мартирія, преподобних Мартирія диякона і Мартирія затворника, Печерських, в Дальніх печерах, преподобної Матрони Власової.

Також у першу суботу листопада відзначається Всесвітній день чоловіків.

Іменини 7 листопада відзначають: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій).

Народні прикмети на 7 листопада

Якщо зірки на небі тьмяно світяться, день буде холодним і непогожим.

Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.

Якщо випало багато снігу, буде хороший урожай злакових.

Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.

Вранці туман – до відлиги.

Ворони сидять на нижніх гілках дерев – до сильного вітру.

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Що не можна робити в цей день

Щоб не залишитися без хліба на цілий рік, сьогодні краще не вживати цей зерновий виріб.

Жінкам не можна плакати в подушку, адже перо запам’ятає ці сльози, через що неприємності збережуться на тривалий час. Також вважалося, що всі біди перейдуть до того, хто ляже на цю подушку.

Їжу після поминок не можна залишати собі, а обов’язково роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.