Всесвітній день чоловіків в Україні: привітання в листівках

Всесвітній день чоловіків – це свято з доволі великою історією. Він відзначається вже 20 років, починаючи з 2000 року, у першу суботу листопада. У поточному 2020 році свято випадає на 7 листопада.
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World Men’s Day заснований Михайлом Горбачовим. У 2000 році ініціативу колишнього президента СРСР підтримали Магістрат Відня, відділення ООН у Відні та інші міжнародні організації. Відтоді Всесвітній день чоловіків відзначають у багатьох країнах, хоча свято не запроваджене офіційно.
World Men’s Day – це нагадування, як важлива рівноправність, толерантність і відсутність дискримінації за статевою ознакою в сучасному суспільстві. А ще це чудова нагода привітати чоловіків, подарувати цікавий подарунок і сказати теплі душевні слова.
Факти ICTV підготували гарні листівки із Всесвітнім днем чоловіків. Надішліть їх вашому чоловікові, батькові, братові, другові на знак любові, вдячності, поваги та підтримки.
Красиві листівки із Всесвітнім днем чоловіків
Листопад принесе багато професійних і соціально значущих свят. 16 листопада відзначають Міжнародний день толерантності, 20 листопада – Всесвітній день дитини, а 25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо до жінок. Повний календар свят на третій місяць осені – у матеріалі Фактів ICTV.