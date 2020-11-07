Всесвітній день чоловіків в Україні: привітання в листівках

Всесвітній день чоловіків – це свято з доволі великою історією. Він відзначається вже 20 років, починаючи з 2000 року, у першу суботу листопада. У поточному 2020 році свято випадає на 7 листопада.

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World Men’s Day заснований Михайлом Горбачовим. У 2000 році ініціативу колишнього президента СРСР підтримали Магістрат Відня, відділення ООН у Відні та інші міжнародні організації. Відтоді Всесвітній день чоловіків відзначають у багатьох країнах, хоча свято не запроваджене офіційно.

World Men’s Day – це нагадування, як важлива рівноправність, толерантність і відсутність дискримінації за статевою ознакою в сучасному суспільстві. А ще це чудова нагода привітати чоловіків, подарувати цікавий подарунок і сказати теплі душевні слова.

Факти ICTV підготували гарні листівки із Всесвітнім днем ​​чоловіків. Надішліть їх вашому чоловікові, батькові, братові, другові на знак любові, вдячності, поваги та підтримки.

Красиві листівки із Всесвітнім днем ​​чоловіків

Листопад принесе багато професійних і соціально значущих свят. 16 листопада відзначають Міжнародний день толерантності, 20 листопада – Всесвітній день дитини, а 25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо до жінок. Повний календар свят на третій місяць осені – у матеріалі Фактів ICTV.