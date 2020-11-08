День ангела Дмитра – привітання у віршах

Привітання у віршах з Днем ангела Дмитра дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Ім’я Дмитро походить зі Стародавньої Греції та означає присвячений богині Деметрі – богині землі й родючості.

Характер: Дмитро – спокійний та впевнений у собі чоловік. Власник цього імені не любить конфлікти та намагається їх уникати, але часто впертість не дає йому це зробити. Дмитра неможливо у чомусь переконати, він має свою думку і змінює її у край важко.

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Дмитро кар’єрист, але гроші не стоять на першому місті. Він живе ідеєю бути кращим, ніж вчора. Друзів та кохану обирає дуже відповідально та одразу нікого не підпускає надто близько.

Привітання з Днем ангела Дмитра у віршах:

***

Нехай в День ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

***

Хай ангел від бід Дмитра захищає,

І серце його від нудьги вберігає!

Його ж вітаю в славний день,

Бажаю сміху та пісень!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи трішки наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі

Гарно святкувати!

***

Ти, Дмитро, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі щастить,

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З Днем ангела Дмитра

Прийми привітання!

***

В День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

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