9 листопада відзначають Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму.

У православній церкві сьогодні вшановують пам’ять Нестора Літописця, відомого своїми літописами.

Нестор був ченцем Києво-Печерської Лаври, і саме його перу належить Повість врем’яних літ про життя і діяння перших князів.

Учені кажуть про те, що саме Нестор Літописець був сучасником апостолів і багатьох святих, які відомі в християнській церкві.

Іменини 9 листопада святкують: Андрій, Віллі, Іван, Максим, Марк, Микола, Сергій, Степан, Капітоліна, Опанас.

Народні прикмети на 9 листопада

Гусь на лід виходить, довго плаває, значить, зима настане нескоро;

Іній на деревах провіщає мороз;

Вранці туман – чекай відлиги;

Сніг випав на сиру землю – весна, за прикметами, буде ранньою і виросте багато пролісків.

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Що не можна робити 9 листопада

Якщо актор або хтось із творчих людей цього дня візьме в дар живі квіти, то скоро, за прикметами, його популярність згасне.

В жодному разі не можна переїдати.

Якщо ви дали 9 листопада якусь обіцянку, повинні її виконати.

Також сьогодні не можна займатися тим, що може нашкодити очам.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.