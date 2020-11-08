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Факти / Lifestyle

Димитра Солунського: яке свято 8 листопада

8 листопада в Україні християни вшановують пам’ять Димитрія Солунського. У народі його ще називають Димитрів день.

Великомученика вбили за християнську віру. Димитра Солунського часто зображають на іконах у вигляді воїна в обладунках, зі списом і мечем у руках. Він вважається покровителем воїнів.

Тому у цей день святого просять по сміливість і терпіння.

Читайте: Календар свят в Україні на листопад 2020

Іменини 8 листопада святкують Дмитро, Антон, Василь, Марк.

Народні прикмети на 8 листопада:

  • Якщо в цей день тепло, то і зима буде тепла.
  • Якщо випав сніг, то і на Великдень він буде.
  • Якщо вранці іній видно, то зима буде сніжна.
  • Якщо на річках до цього дня льоду немає, то до кінця листопада морозів не буде.
  • На Дмитра тепло – весна буде рання.

Що не можна робити 8 листопада:

  • Не можна виконувати фізичну роботу.
  • Не рекомендується відмовляти в милостині тим, хто дійсно цього потребує.
  • Не можна їсти перший млинець, він призначений для покійних.

Однак у церковному календарі на листопад 2020 є ще кілька важливих дат для православних християн. Зокрема, саме на останній місяць осені припадає початок Різдвяного посту.

А ще православні християни вшановують пам’ять архистратига Михаїла і святителя Іоанна Златоуста.

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