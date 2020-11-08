Погода на 8 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 8 листопада буде сонячною. Опадів не прогнозують у жодному регіоні.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +10-12° вдень та до +4° вночі.

У південних регіонах буде дещо тепліше, синоптики прогнозують від +11° до +13° вдень, а вночі – до +7°.

У східних областях також буде сонячно, стовпчик термометра показуватиме максимум +11° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до +4-6°.

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У центральних та північних областях України прогнозують +8-11° вдень, а вночі температура становитиме +3-5°.

У Києві 8 листопада буде сонячна погода, вдень очікується +9-11°, вночі +4-6°.

Загалом середня місячна температура повітря у листопаді 2020 року, за прогнозами Укргідрометцентру, коливатиметься у діапазоні від +1° до +8°, трохи прохолодніше буде на Заході – від 0 до +3°.

У більшості областей середньодобова температура повітря становитиме +5°.