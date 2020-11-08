PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

По-осінньому тепло: погода в Україні на 8 листопада (КАРТА)

Погода в Україні 8 листопада буде сонячною. Опадів не прогнозують у жодному регіоні.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +10-12° вдень та до +4° вночі.

У південних регіонах буде дещо тепліше, синоптики прогнозують від +11° до +13° вдень, а вночі – до +7°.

У східних областях також буде сонячно, стовпчик термометра показуватиме максимум +11° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до +4-6°.

Читайте: Коли в Україну прийде похолодання – дата

У центральних та північних областях України прогнозують +8-11° вдень, а вночі температура становитиме +3-5°.

У Києві 8 листопада буде сонячна погода, вдень очікується +9-11°, вночі +4-6°.

Погода на 8 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Загалом середня місячна температура повітря у листопаді 2020 року, за прогнозами Укргідрометцентру, коливатиметься у діапазоні від +1° до +8°, трохи прохолодніше буде на Заході – від 0 до +3°.

У більшості областей середньодобова температура повітря становитиме +5°.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка