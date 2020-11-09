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Факти / Lifestyle

Без опадів та до -3: прогноз погоди в Україні на тиждень (КАРТА)

Погода на тиждень в Україні буде без опадів.

У вівторок, 10 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. На Заході та Півночі вдень температура коливатиметься від +4° до +11°, вночі – від -1° до +4°.

У центральних та східних областях передбачається, що вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +6° до +9°, а вночі – від +2° до +5°.

На Півдні буде найтепліше. Там температура повітря вдень становитиме від +9° до +11°, вночі – від +5° до +8°.

Читайте: Щодня буде все холодніше: погода в Україні на 9 листопада (КАРТА)

Погода на тиждень в Україні з 10 листопада 2020 до 13 листопада 2020

У середу, 11 листопада, синоптики обіцяють погоду сонячну та без опадів.

В центральних, північних та західних областях температура повітря підніметься вдень до +9°, а вночі до +3° .

На Сході та Півдні стовпчики термометрів показуватимуть вдень від +4° до +11°, а вночі – від -1°  до +5°.

Погода на тиждень в Україні з 10 листопада 2020 до 13 листопада 2020

У четвер, 12 листопада, метеорологи прогнозують зниження температури. У північних, східних та центральних областях вночі повітря буде триматися на рівні від -1° до -3°. Вдень ці показники становитимуть від +2° до +5°.

На Заході та Півдні температура повітря вдень підніметься до +6°, а вночі до +4°.

Погода на тиждень в Україні з 10 листопада 2020 до 13 листопада 2020

У п’ятницю, 13 листопада, погода в Україні зберігатиметься така, як увесь тиждень.

На Заході синоптики передбачаються вдень від +3° до +9°, вночі – від 0° до +4°. На Півночі та у Центрі вдень температура повітря прогріється до +5°, а вночі до +2°.

У східних та південних областях вдень буде від +2° до +9°, а вночі від +2° до -3°.

Погода на тиждень в Україні з 10 листопада 2020 до 13 листопада 2020

Погода на осінь та зиму

Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліша, ніж зазвичай. Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко зазначила, що літо закінчилося в кінці вересня, однак на українців чекає тепла зима.

Окрім того вона повідомила, що згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.

Джерело: Укргідрометцентр

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