Погода на тиждень в Україні з 10 листопада 2020 до 13 листопада 2020

Погода на тиждень в Україні буде без опадів.

У вівторок, 10 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. На Заході та Півночі вдень температура коливатиметься від +4° до +11°, вночі – від -1° до +4°.

У центральних та східних областях передбачається, що вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +6° до +9°, а вночі – від +2° до +5°.

На Півдні буде найтепліше. Там температура повітря вдень становитиме від +9° до +11°, вночі – від +5° до +8°.

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У середу, 11 листопада, синоптики обіцяють погоду сонячну та без опадів.

В центральних, північних та західних областях температура повітря підніметься вдень до +9°, а вночі до +3° .

На Сході та Півдні стовпчики термометрів показуватимуть вдень від +4° до +11°, а вночі – від -1° до +5°.

У четвер, 12 листопада, метеорологи прогнозують зниження температури. У північних, східних та центральних областях вночі повітря буде триматися на рівні від -1° до -3°. Вдень ці показники становитимуть від +2° до +5°.

На Заході та Півдні температура повітря вдень підніметься до +6°, а вночі до +4°.

У п’ятницю, 13 листопада, погода в Україні зберігатиметься така, як увесь тиждень.

На Заході синоптики передбачаються вдень від +3° до +9°, вночі – від 0° до +4°. На Півночі та у Центрі вдень температура повітря прогріється до +5°, а вночі до +2°.

У східних та південних областях вдень буде від +2° до +9°, а вночі від +2° до -3°.

Погода на осінь та зиму

Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліша, ніж зазвичай. Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко зазначила, що літо закінчилося в кінці вересня, однак на українців чекає тепла зима.

Окрім того вона повідомила, що згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.