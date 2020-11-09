День ангела Капітоліни: привітання в СМС і листівках

9 листопада відзначає іменини Капітоліна. Це рідкісне незвичайне ім’я походить від латинського Капітолій, тобто від назви найвідомішого римського пагорба. У ім’я Капітоліна є красиве трактування – піднесена, царська.
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Вважається, що Капітоліна відрізняється сильним, вольовим, мужнім характером. Це талановита, весела, оптимістично налаштована людина. Капітоліна – прекрасний друг, турботлива мама і вірна дружина. Вона вміє жити у насиченому ритмі сучасного життя та легко справляється з будь-якими труднощами й перешкодами на своєму шляху.
Привітайте сьогодні Капітоліну з Днем ангела та надішліть добрі побажання. Факти ICTV зібрали гарні привітання в СМС і листівках.
Душевні СМС-привітання з Днем ангела Капітоліни
***
Наче зіронька в небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Капітоліно, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для вас!
***
Капітоліно! З Днем ангела вітаєм,
Усього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають у житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
***
Капітоліна – наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива й мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана й щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Люба Капітоліно,
У цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла й тепла,
Щоби доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
***
Капітоліно, наша мила
Із Днем ангела вітаю!
Добра й радощів бажаю,
Здоров’я на всі літа,
Хай у серці квітне доброта.
Хай у небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге й щасливе!
***
Щоби ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоби щастя сімейне його берегло,
Щоби радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із вами ангел ваш летить,
Убереже від біди вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш із Капітоліною буде.
***
Хай Капітоліні життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій охоронець,
Хай буде з тобою завжди!
Щоби ти кожної миті відчувала
Господа щиру опіку.
Бог із неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я й довгого віку.
***
Красиві листівки з Днем ангела Капітоліни
У листопаді за християнським календарем буде кілька важливих свят і одноденних постів. 10 листопада настане Параскева П’ятниця, 21 листопада – День святого Михайла. Наприкінці місяця, 28 листопада, почнеться багатоденний Різдвяний піст. Повний календар церковних свят у 2020 році – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.