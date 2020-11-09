День ангела Капітоліни: привітання в СМС і листівках

9 листопада відзначає іменини Капітоліна. Це рідкісне незвичайне ім’я походить від латинського Капітолій, тобто від назви найвідомішого римського пагорба. У ім’я Капітоліна є красиве трактування – піднесена, царська.

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Вважається, що Капітоліна відрізняється сильним, вольовим, мужнім характером. Це талановита, весела, оптимістично налаштована людина. Капітоліна – прекрасний друг, турботлива мама і вірна дружина. Вона вміє жити у насиченому ритмі сучасного життя та легко справляється з будь-якими труднощами й перешкодами на своєму шляху.

Привітайте сьогодні Капітоліну з Днем ангела та надішліть добрі побажання. Факти ICTV зібрали гарні привітання в СМС і листівках.

Душевні СМС-привітання з Днем ангела Капітоліни

***

Наче зіронька в небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Капітоліно, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

***

Капітоліно! З Днем ангела вітаєм,

Усього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають у житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Капітоліна – наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива й мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана й щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Люба Капітоліно,

У цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань!

Від сонця – світла й тепла,

Щоби доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

***

Капітоліно, наша мила

Із Днем ангела вітаю!

Добра й радощів бажаю,

Здоров’я на всі літа,

Хай у серці квітне доброта.

Хай у небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,

Щебечуть солов’ї грайливо

На життя довге й щасливе!

***

Щоби ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоби щастя сімейне його берегло,

Щоби радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із вами ангел ваш летить,

Убереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш із Капітоліною буде.

***

Хай Капітоліні життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій охоронець,

Хай буде з тобою завжди!

Щоби ти кожної миті відчувала

Господа щиру опіку.

Бог із неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я й довгого віку.

***

Красиві листівки з Днем ангела Капітоліни

У листопаді за християнським календарем буде кілька важливих свят і одноденних постів. 10 листопада настане Параскева П’ятниця, 21 листопада – День святого Михайла. Наприкінці місяця, 28 листопада, почнеться багатоденний Різдвяний піст. Повний календар церковних свят у 2020 році – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.