День ангела Миколи: привітання у СМС та листівках

День ангела Миколи святкують багато разів на рік, зокрема 4,10, 13 та 25 листопада.

Також всіх Микол можна вітати 6 січня, 16-17 лютого, 11 березня, 13 березня, 22 березня, 7 травня, 22 травня, 29 травня, 9 серпня, 5-6 жовтня, 8 жовтня, 12 грудня, 19 грудня, 29 грудня.

Значення імені – народний переможець.

Характер Миколи

З позитивних рис можна виділити – працьовитість, кмітливість та позитивність. А от з негативних – невміння контролювати свої емоції.

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Про цього хлопця можна сказати, що він цілеспрямований та впевнений – досягне свого у будь-якій роботі, якщо справді цього захоче. Також Микола любить подорожувати та зустрічатись із друзями.

Інші форми імені Микола

Коля, Миколка, Колюня, Ніколя, Нік, Нікуся.

Привітання із Днем ​​ангела Миколи у СМС та листівках дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Листівки з Днем ​​ангела Миколи:

СМС-привітання з Днем ​​ангела Миколи:

***

Ти, Микола, – суперклас

І в усьому справжній ас,

Ми тебе щиро вітаєм,

Щастя й радості бажаєм.

***

Нехай у День твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Миколо,

Прийми привітання!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем ангела вітаєм

Нині щиро, Колю!

***

Вітаю із Днем ангела Коляна,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

В День ангела, Миколо, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

День ангелів у році є дуже багато,

Та ось День Миколи сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

Хай Миколі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій – хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Календар свят на листопад

Календар свят на листопад 2020 багатий на святкові дні. У місяці 25 дат, що присвячені представникам різних професій.

Зокрема, 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних свят не буде, а отже, додаткових вихідних теж. Загалом у листопаді українці відпочиватимуть дев’ять днів.