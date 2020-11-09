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Факти / Lifestyle

День ангела Нестора – найкращі привітання

9 листопада – День ангела Нестора. Це гарне чоловіче ім’я має грецьке коріння і означає той, який повернувся додому, або ж мандрівник.

Володарі імені дуже життєрадісні і емоційні. Нерідко пізнання і жага пригод – сенс їхнього життя. Хоча часто такі чоловіки бувають дуже імпульсивними і непостійними.

Іменини Нестора в 2020 році також припадають на 10 і 23 листопада.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

У День ангела Нестора 9 листопада Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках.

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела ганни

день ангела анастасії

Календар церковних свят до кінця року

У листопаді та грудні українцям залишилося відзначити низку церковних свят.

Найбільші будуть в останній місяць року – дні святих Андрія, Варвари, Сави, Миколи.

Детальний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

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