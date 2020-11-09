День української мови та писемності 2020 випадає на понеділок, 9 листопада.

Цю дату обрали неспроста адже за православним календарем — це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

День встановлений указом президента України 6 листопада 1997 року.

Українська мова належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї.

Назву українська мова вживали, починаючи з XVI ст., на позначення мови українських земель Речі Посполитої, однак до середини XIX ст. основною назвою мови, що тепер зветься українською, було поняття руська мова.

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До дня української мови та писемності Факти ICTV підготували яскраві листівки-привітання.

Церковні свята у листопаді

У церковному календарі на листопад 2020 є кілька важливих дат для православних християн. Зокрема, саме на останній місяць осені припадає початок Різдвяного посту – одного із найбільш тривалих і суворих у церковному році.

Також у листопаді святкують день Казанської ікони Божої Матері, вшановують пам’ять архистратига Михаїла і святителя Іоанна Златоуста.