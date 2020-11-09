Лист Святому Миколаю: куди відправляти і як писати

Писати лист Святому Миколаю варто заздалегідь, щоб до того, як він обходитиме Землю і кластиме подарунки, він врахував всі побажання.

Отримують подарунки ті діти, які цілий рік добре себе вели і всіляко допомагали батькам.

Для початку напишіть хто ви і розкажіть про добрі справи, які робили протягом року. Аби спростити завдання для Святого Миколая, розробіть список із бажаних подарунків, а чарівник уже сам визначить, що є більш потрібним для вас.

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Оскільки Святий Миколай один, а дітей багато, не варто писати великого листа, а наголосити на основному – гарній поведінці та подарунку.

Після того, як ви написали всі побажання, покладіть лист на підвіконня і зачекайте, поки помічники Миколая заберуть його.

Своє послання до чудотворця можна прикрасити та розмалювати. Також можна роздрукувати красиву основу для листа.











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Також лист можна відправити в резиденцію Святого Миколая за адресою: Маєток Святого Миколая: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78633.

Можна й написати Святому листа електронною поштою за адресою: st.nicholas.estate@gmail.com.

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