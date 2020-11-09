Американська компанія Virgin Hyperloop провела перші випробування швидкої транспортної капсули з пасажирами.

Випробування успішно пройшли на полігоні DevLoop в штаті Невада 8 листопада, повідомили у компанії. Там споруджено вакуумний тунель довжиною 500 м.

Компанія провела понад 400 тестів на полігоні перед випробуваннями з людьми.

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Першими пасажирами стали співзасновник і технічний директор компанії Джош Гігель і директор відділу обслуговування пасажирів Сара Лучія. Вони проїхались зі швидкістю 172 км/год.

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Розробники нової транспортної технології на базі магнітної левітації прагнуть розвинути швидкість свого транспорту до 1 223 км за годину. Тоді подорож від Нью-Йорка до Вашингтона займе всього 30 хв.

Компанія Virgin планує отримати сертифікати безпеки до 2025 року. З 2030-го планується запуск комерційних перевезеннь з пасажирськими кабінами на 28 осіб.

Hyperloop в Україні

Проект Hyperloop в Україні не був реалізований через відсутність політичної підтримки, вважає екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Hyperloop повинен був залучити Україну до низки держав, які працюють над створенням сучасних видів транспорту. Тестова ділянка повинна була відкритись у Дніпрі.

Вперше про появу Hyperloop в Україні заговорили у 2018 році. Міністерство інфраструктури і компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю у сфері технологій вакуумного поїзда.