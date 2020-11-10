5 найбільших анонсів з презентації Apple One More Thing

Apple під час третьої презентації своїх продуктів за рік анонсувала вихід одразу трьох комп’ютерів Mac, які будуть оснащені новим процесором M1.

Новий чіп M1

Apple представила 5-нм чіп M1, який складається з восьмиядерного процесора та восьмиядерного інтегрованого графічного процесора.

На думку Apple, чіп демонструє найкращу продуктивність серед будь-яких центральних процесорів у своєму класі на ринку.

MacBook Air

Apple заявляє, що новий Air швидший, ніж “98% ноутбуків, проданих за останній рік”.

Крім того, новий ноутбук у 3,5 рази швидший за Intel MacBook Air, з до п’яти разів вищою графічною продуктивністю.

Apple також стверджує, що користувач отримає 15 годин веб-перегляду та 18 годин відтворення відео.

Чіп M1 не потребує внутрішнього вентилятора, тому MacBook Air повинен працювати безшумно.

Новий Air оснащений 13,3-дюймовим дисплеєм, а також до 16 ГБ оперативної пам’яті та 2 ТБ HDD.

Він підтримує Thunderbolt, USB 4, Wi-Fi 6 та Touch ID.

Ноутбук поставляється з тією ж камерою 720p, що і його попередник, але Apple заявляє про кращі результати завдяки новому чіпу.

Mac mini

Apple анонсувала новий Mac mini, перший з 2018 року. Новий ПК продаватиметься у США за $699, що на $100 дешевше, ніж його попередник.

Apple заявляє, що новий Mac mini на 60% більш енергоефективний завдяки чіпу M1.

Компанія також заявляє, що пристрій має “в 3 рази швидший процесор” і “в 6 разів швидшу графіку”, з опціями до 16 ГБ оперативної пам’яті та до 2 ТБ HDD.

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13-дюймовий MacBook Pro

Новий 13-дюймовий MacBook Pro, за версією компанії, має найдовший час автономної роботи за будь-який Mac – до 20 годин відтворення відео.

Apple заявляє, що його порти Thunderbolt і USB 4 підтримують розподільну здатність 6K з монітора Pro Display XDR.

Цінник на ноутбук починається з $1 299 і вже доступний для попереднього замовлення.

macOS Big Sur

Нове оновлення операційної системи macOS Big Sur було зроблено, щоб користувачі змогли скористатися перевагами чіпа M1.

Apple демонструвала, як швидко ноутбук, схожий на MacBook Pro, може ввімкнутись під час відкриття, а також те, як швидко завантажуються програми.

macOS Big Sur вийде 12 листопада.

Фото: Apple