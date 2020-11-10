Apple представила чіп M1: Mac стануть більше схожими на iPhone

Apple представила новий чіп M1, який буде серцем нових комп’ютерів Mac.

Це 5-нм процесор, як і A14, яким обладнані останні iPhone.

Apple заявляє, що новий восьмиядерний чіп може похвалитися надзвичайною енергоефективністю.

Процесор обладнаний восьмиядерним графічним процесором, який, як стверджує компанія, пропонує найшвидшу інтегровану графіку в світі та 16-ядерним Neural Engine.

Apple стверджує, що чіп дозволяє Mac негайно вийти з режиму сну, забезпечуючи солідну продуктивність навіть під час запуску 3D-програм або редагування фотографій.

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Mac стануть більше схожі на iPhone та iPad

Новий чіп M1 покликаний зробити комп’ютери Mac більш схожими на iPhone та iPad.

Для цього Apple випустить 12 листопада macOS 11.0, що отримала назву Big Sur.

Очікується, що нова операційка запозичить деякі елементи дизайну інтерфейсу в iPad.