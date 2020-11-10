День ангела Анни святкують декілька разів на рік: 16 лютого, 8 квітня, 25 червня, 18 липня, 7 серпня, 10 вересня, 15 жовтня, 4 листопада, 10 та 11 листопада, 22 грудня.

Привітання у СМС та листівках з Днем ангела Анни дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Значення імені – милосердна, хоробра та граційна.

Характер: дівчина з цим іменем є доброю та вірною своїм близьким. Вона має гострий розум і прекрасну пам’ять, що часто допомагає їй вирішувати складні життєві ситуації.

Анна дуже працьовита, тому з наснагою виконує будь-які завдання, але лідерські якості – це не сильна сторона дівчина. Вона хороший виконавець, але не керівник. Найкраща робота для неї це та, де потрібно працювати із людьми, адже Анна легко знаходить спільну мову з усіма.

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Анна – вірна та любляча дружина, але ця жінка дуже горда, тому зраду не пробачить.

Форми імені: Аня, Анночка, Аннушка, Ася, Нюня, Нуся, Нюраша, Анюша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта.

Листівки з Днем ​​ангела Анни

СМС-привітання з Днем ​​ангела Анни

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем ангела святої Анни,

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес

Благословить душі і тіла процвітання.

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

Щоб мрії всі здійснились твої,

А ще безхмарні й теплі дні!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає

Ангел-покровитель!

***

Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

***

Нехай під крилами своїми

Анюту ангел береже!

Дарує лиш приємні миті

І долю добру хай пошле!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна — покровителька з небес –

Для тебе в Бога вимолить дві сотні

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Який знак зодіаку стане символом 2021 року

Вже зараз люди починають задумуватись над новим 2021 роком, адже, зважаючи на 2020 рік, всі з надією чекають змін та покращення в усіх аспектах життя.

Нагадуємо, що цього року символом став білий Щур, а от у новому році варто чекати рішучого покровителя. Він характеризується відповідними вчинками: переможними та дієвими. А от хто цей персонаж, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.