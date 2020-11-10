День ангела Валентини: привітання в СМС і листівках

Сьогодні відзначає іменини Валентина. Це світле свято, День ангела, святкують тричі на рік – 23 лютого, 29 липня і 10 листопада.
Ім’я Валентина походить від чоловічого імені Валентин. З латинської воно трактується як сильна, здорова. Жінки з цим красивим ім’ям дійсно дуже стійкі й міцні. Вони вирізняються легким, доброзичливим характером. Валентина – це людина, яка завжди прийде на допомогу та оточить своїх рідних і близьких добротою, турботою та любов’ю.
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Красиві й щирі вітання з Днем ангела зібрали Факти ICTV. Надішліть їх усім жінкам, яким пощастило носити це благородне милозвучне ім’я – Валентина.
СМС-привітання з Днем ангела Валентини
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В День іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають із усіх сторін,
З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!
***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Валі помагає,
Ангел-покровитель!
***
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з Днем ангела Валентини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою життя стежиною!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Валю, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць у віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Валю, вітає!
***
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела, Валентино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Валентино! З Днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти найкрасивіша й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава.
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно, мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасним,
А небо завжди буде світлим та ясним!
***
Яскраві листівки з Днем ангела Валентини
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