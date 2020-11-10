День ангела Валентини: привітання в СМС і листівках

Сьогодні відзначає іменини Валентина. Це світле свято, День ангела, святкують тричі на рік – 23 лютого, 29 липня і 10 листопада.

Ім’я Валентина походить від чоловічого імені Валентин. З латинської воно трактується як сильна, здорова. Жінки з цим красивим ім’ям дійсно дуже стійкі й міцні. Вони вирізняються легким, доброзичливим характером. Валентина – це людина, яка завжди прийде на допомогу та оточить своїх рідних і близьких добротою, турботою та любов’ю.

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Красиві й щирі вітання з Днем ангела зібрали Факти ICTV. Надішліть їх усім жінкам, яким пощастило носити це благородне милозвучне ім’я – Валентина.

СМС-привітання з Днем ангела Валентини

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В День іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають із усіх сторін,

З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Валі помагає,

Ангел-покровитель!

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з Днем ангела Валентини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою життя стежиною!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Валю, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць у віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Валю, вітає!

***

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела, Валентино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Валентино! З Днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти найкрасивіша й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава.

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно, мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасним,

А небо завжди буде світлим та ясним!

***

Яскраві листівки з Днем ангела Валентини

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