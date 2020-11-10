Щорічно 10 листопада у світі відзначають Міжнародний день бухгалтера. Це друге професійне свято фахівців у галузі обліку і аудиту, яке святкують разом зі Всеукраїнським днем ​​бухгалтера 16 липня.

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Історія Міжнародного дня бухгалтера бере початок у XV столітті. У 1494 році італійський математик Лука Пачолі опублікував книгу Сума арифметики, геометрії, дробів, пропорцій і пропорційності. Цей вчений сьогодні вважається одним із основоположників принципів сучасного бухгалтерського обліку.

Факти ICTV підготували оригінальні та прикольні СМС-привітання з Днем бухгалтера. Надішліть побажання колегам, рідним і друзям, які працюють у непростій, але такій потрібній і важливій сфері бухгалтерського обліку.

Кращі СМС з Днем бухгалтера

***

Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс щоб точно співпадав,

Прибуток щодня зростав.

Робота ця важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

***

З Днем бухгалтера дозвольте

Зараз привітати!

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати.

Позитивних вам балансів,

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток.

Сил вам, міцності, здоров’я,

Щастя та кохання.

Хай дарує задоволення

Обране покликання.

***

Всім бухгалтерам країни

Радість хай несе їхнє свято,

Щоб надалі працювалось

З задоволенням, завзято.

Щоб і вдома, й на роботі

Настрій гарним був завжди,

І була гідна оплата

За бухгалтерські труди.

***

З професійним святом вітаю,

Наснаги й терпіння бажаю.

Щоб рахунки всі збігались,

Швидко гроші рахувались.

Щоб зарплата піднімалась,

Компанія розвивалась.

Щоб не було фінансових проблем,

Ви були долі своєї ковалем.

***

Вітаю з Днем бухгалтера,

Із вашим святом професійним.

Бажаю миру і добра,

А ще – енергії і сили.

Хай в радість буде вам робота,

Все заплановане вдається,

Нехай зростають всі доходи

І дебет з кредитом зійдеться!

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Труд ваш щиро поважаю,

І у професійне свято

Побажаю вам багато:

Успіху, в кар’єрі росту,

Щоб складались звіти просто,

Дебет з кредитом зходились,

Грошики завжди водились.

Щоб було здоров’я гарним,

І кохання бездоганним,

І завжди, у кожен час

Все гаразд було у вас.

***

Із святом, бухгалтер! Взимку і влітку

Хай легко рахуються цифри у звітах,

Працюй, насолоджуйся кожним моментом,

У музиці чисел ти будь диригентом!

Щоб більші доходи і менші витрати,

Поменше роботи, побільше зарплати,

Колег тобі гарних, начальства незлого,

А також кар’єрного росту стрімкого.

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Лиш найкращого бажаю.

Хай сьогодні, в ваше свято,

Буде радості багато!

Зичу миру та натхнення,

Успіхів у сьогоденні,

Хай в роботі таланить,

Щастя буде кожну мить!

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей

Та поваги від людей!

***

Які професійні та соціально значущі свята будемо відзначати в листопаді 2020 року в Україні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV. 14 листопада настане Міжнародний день логопеда, 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку, а вже 17 листопада відзначатимуть Міжнародний день студента.