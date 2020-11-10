Щорічно 10 листопада у світі відзначають Міжнародний день бухгалтера. Це друге професійне свято фахівців у галузі обліку і аудиту, яке святкують разом зі Всеукраїнським днем бухгалтера 16 липня.
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Історія Міжнародного дня бухгалтера бере початок у XV столітті. У 1494 році італійський математик Лука Пачолі опублікував книгу Сума арифметики, геометрії, дробів, пропорцій і пропорційності. Цей вчений сьогодні вважається одним із основоположників принципів сучасного бухгалтерського обліку.
Факти ICTV підготували оригінальні та прикольні СМС-привітання з Днем бухгалтера. Надішліть побажання колегам, рідним і друзям, які працюють у непростій, але такій потрібній і важливій сфері бухгалтерського обліку.
Кращі СМС з Днем бухгалтера
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Щоб добре гроші рахувати,
Потрібно хист і вдачу мати,
Баланс щоб точно співпадав,
Прибуток щодня зростав.
Робота ця важка доволі,
Тим, хто обрав нелегку долю,
На День бухгалтера вітання,
Зі святом щирі побажання.
Хай настрій буде позитивним,
А час у радості хай плине,
Бажаю, щоб були здорові,
Достатку, щастя і любові.
***
З Днем бухгалтера дозвольте
Зараз привітати!
Успіхів вам у роботі
Хочу побажати.
Позитивних вам балансів,
Вдалих перевірок,
Радує хай безперечно
Славний заробіток.
Сил вам, міцності, здоров’я,
Щастя та кохання.
Хай дарує задоволення
Обране покликання.
***
Всім бухгалтерам країни
Радість хай несе їхнє свято,
Щоб надалі працювалось
З задоволенням, завзято.
Щоб і вдома, й на роботі
Настрій гарним був завжди,
І була гідна оплата
За бухгалтерські труди.
***
З професійним святом вітаю,
Наснаги й терпіння бажаю.
Щоб рахунки всі збігались,
Швидко гроші рахувались.
Щоб зарплата піднімалась,
Компанія розвивалась.
Щоб не було фінансових проблем,
Ви були долі своєї ковалем.
***
Вітаю з Днем бухгалтера,
Із вашим святом професійним.
Бажаю миру і добра,
А ще – енергії і сили.
Хай в радість буде вам робота,
Все заплановане вдається,
Нехай зростають всі доходи
І дебет з кредитом зійдеться!
***
З Днем бухгалтера вітаю,
Труд ваш щиро поважаю,
І у професійне свято
Побажаю вам багато:
Успіху, в кар’єрі росту,
Щоб складались звіти просто,
Дебет з кредитом зходились,
Грошики завжди водились.
Щоб було здоров’я гарним,
І кохання бездоганним,
І завжди, у кожен час
Все гаразд було у вас.
***
Із святом, бухгалтер! Взимку і влітку
Хай легко рахуються цифри у звітах,
Працюй, насолоджуйся кожним моментом,
У музиці чисел ти будь диригентом!
Щоб більші доходи і менші витрати,
Поменше роботи, побільше зарплати,
Колег тобі гарних, начальства незлого,
А також кар’єрного росту стрімкого.
***
З Днем бухгалтера вітаю,
Лиш найкращого бажаю.
Хай сьогодні, в ваше свято,
Буде радості багато!
Зичу миру та натхнення,
Успіхів у сьогоденні,
Хай в роботі таланить,
Щастя буде кожну мить!
***
З Днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей
Та поваги від людей!
***
Які професійні та соціально значущі свята будемо відзначати в листопаді 2020 року в Україні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV. 14 листопада настане Міжнародний день логопеда, 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку, а вже 17 листопада відзначатимуть Міжнародний день студента.