День бухгалтера: привітання у листівках

Міжнародний День бухгалтера святкують 10 листопада.
Чому ця дата?
У цей день в 1494 була видана книга Луки Пачолі Сума арифметики, геометрії, дробів, пропорцій і пропорційності. У одному з розділів математичної книги – Про рахунки та інші записи – були описані знання для повноцінної роботи бухгалтера.
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10 листопада – це міжнародне свято, але якщо ми говоримо окремо про Україну, то свято бухгалтера відзначають двічі – сьогодні та 16 липня.
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16 липня Верховна Рада ухвалила закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність, тому символічно День бухгалтера в Україні призначили на цей день.
Листівки з Днем бухгалтера:
Календар свят на листопад
Календар свят на листопад 2020 присвячений представникам різних професій. Також українці відпочиватимуть дев’ять днів, але додаткових державних вихідних у цьому місяці немає.