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Факти / Lifestyle

Гру Assassin’s Creed Valhalla одразу після прем’єри звинуватили у дискримінації

Авторів комп’ютерної гри Assassin’s Creed Valhalla звинуватили в ейблізмі – дискримінація людей через фізичні вади у зовнішності. На спірний момент у грі вказав один з користувачів у Twitter.

У грі Assassin’s Creed Valhalla є сильні вороги – ревнителі. Автори кожному з цих ворогів прописали передісторію. Так, одна з дівчат-ревнителів сильно страждала під час пожежі і тепер вона боїться, що хтось побачить її спотворене обличчя.

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Користувачі в Twitter вказали, що таке ставлення до постраждалої від опіків неприпустиме. Також не можна фізичну ваду робити єдиною характерною рисою для лиходія.

Assassin’s Creed Valhalla звинуватили у дискримінації

Розробники Assassin’s Creed Valhalla зазначили, що внесуть у гру правки і приберуть спірний момент.

Прем’єра Assassin’s Creed Valhalla відбулася 10 листопада.

Відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2

У мережі з’явився новий тизер комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Це шутер у стилі постапокаліпсису, події якого розгортаються у Чорнобильській зоні.

Розробником відеогри є українська компанія GSC Game World. Короткий 10-секундний ролик опублікували у Twitter.

Фото: Dreamstime

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