Манікюр на осінь 2020: що буде в моді

Який манікюр буде в моді восени 2020 року, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Космічний манікюр
Особливо цікавим є космічний манікюр, але не простий, а на тематику сузір’я чи різних знаків зодіаку.
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Зміїна шкіра
2020 рік вже полюбив екстравагантний манікюр, тому осінню потрібно очікувати тренд на зміїну шкіру.
Простий блиск
Просто та вишукано – так можна описати ніжний блиск на нігтях. Такий вибір пасує до будь-якого образу.
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Ретро кольори
Тенденції 70-х років повертаються, тому модними стають такі кольори: оливково-зелений, персиковий та білосніжний.
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Чорні нотки
Геометричні фігури чи прості акценти чорного кольору – такі темні нотки стали трендом осіннього манікюру 2020.
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One more shot of this mani cuz I just really like it. ???????????? #juliatalisMANI
Важливо, щоб ніготь не повністю був пофарбований, а тільки деяка його частина.
Золоті акценти
Оскільки осінь – золота пора, то вибір манікюру повинен відповідати загальному настрою природи.
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Gold “Embossed” Jungle ???? 2 coats of @essie #sheersilhouettes with individually placed gold studs to create leaves. All rings by @doublemossjewelry
Наприклад, золоті деталі листочків елегантно виглядатимуть на ваших руках.
Темний манікюр 2020
Ідеї дизайну нігтів для темного манікюру можуть бути однотонними або ж доповнюватися декором у вигляді блискіток, страз, акрилової пудри або ж комбінуватися з малюнком.