PlayStation 5 в Україні: старт продажів та технічні характеристики

Сім років – стільки часу минуло з моменту виходу PlayStation 4. І ось у вересні 2020 року Sony презентували приставку нового покоління – PlayStation 5, розповівши про її технічні характеристики та нові функції, які подарують гравцям незабутній ігровий досвід.
В Україні продажі приставки почнуться 19 листопада. Першими її отримають ті, хто оформить передзамовлення.
Що нового в PlayStation 5
Технічні характеристики PS5:
- 8-ядерний процесор x86-64-AMD Ryzen з мікроархітектурою Zen 2, що працює на частоті 3,5 ГГц;
- графічний прискорювач AMD Radeon RDNA 2 з апаратною підтримкою Ray Tracing;
- 16 ГБ ОЗП GDDR6 з пропускною спроможністю 448 ГБ/с;
- швидкісний кастомний SSD об’ємом 825 ГБ з номінальною швидкістю зчитування 5,5 ГБ/с;
- дисковод Ultra HD Blu-ray (в Digital Edition відсутній).
Продуктивність PS5 оцінюється в 10,3 TFLOPS, а це в два з половиною рази перевищує показники PS4 Pro.
Варто окремо торкнутися теми SSD. На завантаження 2 ГБ даних йому потрібно 0.27 секунд, тоді як PS4 знадобилося 20 секунд, щоб завантажити 1 ГБ даних.
Завдяки цьому ігри нового покоління запускатимуться миттєво. Епоха завантажувальних екранів залишається в минулому. Якщо стандартних 825 ГБ буде замало, з часом можна буде докупити і встановити SSD в слот M.2, що підтримує чотири форм-фактора:
- 2230;
- 2242;
- 2260;
- 2280.
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Про зворотну сумісність
Джим Райан вже офіційно підтвердив: на PlayStation 5 можна буде запускати ігри з PS4. Однак не всі, а лише 99% раніше випущених тайтлів. Винятком стали 10 ігор: Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Joe’s Diner, DWVR, Shadwen і ще п’ять інді-проектів.
На щастя, в цей список не потрапили хіти, тому проблем зі зворотною сумісністю не буде. Крім того, на PS5 буде режим Boost Mode, який автоматично підвищить продуктивність ігор з PS4. Наприклад, у Ghost of Tsushima частота кадрів за секунду підвищиться зі стандартних 30 до 60 за роздільної здатності 4К.
Стартова лінійка ігор PS5
На релізі консолі геймери зможуть насолодитися такими відеоіграми:
- Astro’s Playroom – йде в комплекті з PS5;
- Demon’s Souls (ремейк);
- Destruction AllStars;
- Spider-Man: Miles Morales;
- Sackboy A Big Adventure.
Це тільки початок. У майбутньому Sony планує випустити масу цікавих ексклюзивів, включно з продовженням культової Horizon Zero Dawn і брутальним бойовиком God of War. Оформляйте передзамовлення заздалегідь, адже попит на консолі нового покоління величезний, і висока ймовірність, що перша партія в Україні розійдеться миттєво.
Топ-10 ігор на PlayStation 5
Влітку компанія Sony під час презентації нової консолі PlayStation 5 анонсувала відеоігри, які стануть доступними для геймерів. Відомо, що на гра GTA V Online буде безкоштовною на приставці.
Дивіться список топ-10 ігор, які вийдуть на PlayStation 5, на Фактах ICTV.