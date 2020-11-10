PlayStation 5 в Україні: старт продажів та технічні характеристики

Сім років – стільки часу минуло з моменту виходу PlayStation 4. І ось у вересні 2020 року Sony презентували приставку нового покоління – PlayStation 5, розповівши про її технічні характеристики та нові функції, які подарують гравцям незабутній ігровий досвід.

В Україні продажі приставки почнуться 19 листопада. Першими її отримають ті, хто оформить передзамовлення.

Що нового в PlayStation 5

Технічні характеристики PS5:

8-ядерний процесор x86-64-AMD Ryzen з мікроархітектурою Zen 2, що працює на частоті 3,5 ГГц;

графічний прискорювач AMD Radeon RDNA 2 з апаратною підтримкою Ray Tracing;

16 ГБ ОЗП GDDR6 з пропускною спроможністю 448 ГБ/с;

швидкісний кастомний SSD об’ємом 825 ГБ з номінальною швидкістю зчитування 5,5 ГБ/с;

дисковод Ultra HD Blu-ray (в Digital Edition відсутній).

Продуктивність PS5 оцінюється в 10,3 TFLOPS, а це в два з половиною рази перевищує показники PS4 Pro.

Варто окремо торкнутися теми SSD. На завантаження 2 ГБ даних йому потрібно 0.27 секунд, тоді як PS4 знадобилося 20 секунд, щоб завантажити 1 ГБ даних.

Завдяки цьому ігри нового покоління запускатимуться миттєво. Епоха завантажувальних екранів залишається в минулому. Якщо стандартних 825 ГБ буде замало, з часом можна буде докупити і встановити SSD в слот M.2, що підтримує чотири форм-фактора:

2230;

2242;

2260;

2280.

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Про зворотну сумісність

Джим Райан вже офіційно підтвердив: на PlayStation 5 можна буде запускати ігри з PS4. Однак не всі, а лише 99% раніше випущених тайтлів. Винятком стали 10 ігор: Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Joe’s Diner, DWVR, Shadwen і ще п’ять інді-проектів.

На щастя, в цей список не потрапили хіти, тому проблем зі зворотною сумісністю не буде. Крім того, на PS5 буде режим Boost Mode, який автоматично підвищить продуктивність ігор з PS4. Наприклад, у Ghost of Tsushima частота кадрів за секунду підвищиться зі стандартних 30 до 60 за роздільної здатності 4К.

Стартова лінійка ігор PS5

На релізі консолі геймери зможуть насолодитися такими відеоіграми:

Astro’s Playroom – йде в комплекті з PS5;

Demon’s Souls (ремейк);

Destruction AllStars;

Spider-Man: Miles Morales;

Sackboy A Big Adventure.

Це тільки початок. У майбутньому Sony планує випустити масу цікавих ексклюзивів, включно з продовженням культової Horizon Zero Dawn і брутальним бойовиком God of War. Оформляйте передзамовлення заздалегідь, адже попит на консолі нового покоління величезний, і висока ймовірність, що перша партія в Україні розійдеться миттєво.

Топ-10 ігор на PlayStation 5

Влітку компанія Sony під час презентації нової консолі PlayStation 5 анонсувала відеоігри, які стануть доступними для геймерів. Відомо, що на гра GTA V Online буде безкоштовною на приставці.

Дивіться список топ-10 ігор, які вийдуть на PlayStation 5, на Фактах ICTV.