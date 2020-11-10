Всесвітній день молоді – неофіційне міжнародне свято під егідою Всесвітньої федерації демократичної молоді (ВФДМ), яке відзначається щорічно 10 листопада.
Сьогодні Всесвітній день молоді існує, щоб помічати і враховувати голоси, дії та ініціативи молодих людей в політичному, економічному і соціальному житті і процесах.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Факти ICTV також підготували привітання з Міжнародним днем молоді в СМС.
Вам юнацького запалу,
Оптимізму я бажаю,
Не старіти серцем чуйним,
Вас з Днем молоді вітаю.
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З Днем молоді мої вітання!
Екстриму, радості і драйву.
Енергії і позитиву,
Світитися щасливим сяйвом!
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Я в День молоді веселий,
Всіх вітаю друзі вас.
Хай для справ великих, чесних
Завжди буде у вас час!
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З Днем молоді сьогодні вітаєм
І радісно вам ми у цей день бажаєм
Міцного здоров’я, наснаги, кохання,
Збувалися щоб заповітні бажання!
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Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих,мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!
Хоча свят в останньому літньому місяці не так багато, все ж привід привітати один одного буде.
Адже, згідно з календарем свят на серпень, 24 числа українці відзначатимуть головне державне свято – День незалежності України.