У третьому кварталі 2020 року корпорація Samsung не тільки повернула собі звання лідера світового ринку смартфонів, але й очолила ринок смартфонів США, змістивши Apple на друге місце.

За даними дослідника ринку Strategy Analytics, частка Samsung на ринку смартфонів США в період з липня по вересень склала 33,7%, що на 6,7 процентних пункти вище, ніж рік тому.

На другому місці Apple з часткою 30,2%, за нею йде південнокорейський виробник смартфонів LG Electronics Inc. з часткою 14,7%.

Вперше з другого кварталу 2017 року Samsung очолила ринок смартфонів у США.

Хороші продажі смартфонів середнього і бюджетного рівня, а також запуск флагманських пристроїв, зокрема Galaxy Note 20 і Galaxy Z Fold2, мабуть, збільшили присутність Samsung в США.

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Інсайдери галузі заявили, що пізній запуск серії iPhone 12 від Apple, можливо, також допоміг Samsung досягти успіху в США.

Apple зазвичай випускає новий iPhone у вересні, але цього року технічний титан США почав продавати нові смартфони з жовтня.

Світовий ринок смартфонів:

Samsung – 22,7% (+ 0,9%)

Huawei – 14,7% (-3,9%)

Xiaomi – 13,1% (+ 4%)

Apple – 11,8% (-1,2%)

Vivo – 8,9% (+ 0,5%)

Нова презентація Apple

Компанія Apple анонсувала проведення ще однієї презентації цієї осені. Очікується, що вона відбудеться 10 листопада.

Apple може представити новий Macbook на arm-процесорах власного виробництва. Вони стануть першими пристроями компанії на чіпах, які вона повністю створить сама.

Джерело: Strategy Analytics