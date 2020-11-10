Всесвітній день науки – письменники, які передбачили винаходи майбутнього

Всесвітній день науки випадає на 10 листопада, цьогоріч це вівторок. Свято покликане підкреслити важливу роль науки в суспільстві і необхідність участі широкої громадськості в обговоренні різноманітних наукових питань.

Вперше глобально Всесвітній день науки відзначили у 2002 році.

До Дня науки Факти ICTV вирішили пригадати, які наукові феномени, передбачені письменниками-фантастами, вже стали частиною нашого життя.

Польоти в космос і на Місяць

Де передбачено: романи З гармати на Місяць, Навколо Місяця і Гектор Сервадак.

Французький письменник Жуль Верн точно передбачив широке використання алюмінію для створення літальних і космічних апаратів.

Також у Жуля Верна, як і в реальності в 1969 році, під час першого польоту на Місяць екіпаж складався з трьох осіб.

Акваланг

Де передбачено: 20 тисяч льє під водою.

В іншому романі Жуль Верн описав прообраз сучасного акваланга, винайденого в 1943 році Жаком-Івом Кусто. Водолазні костюми на момент життя француза вже існували і досить широко застосовувалися, але працювати в них було вкрай важко і небезпечно.

Доступний одяг

Де передбачено: газета Decatur Review.

Винахідник Томас Едісон відомий своїми численними винаходами. У 1910 році він написав замітку в одну газету.

– Одяг в майбутньому буде таким дешевим, що кожна молода жінка зможе, не замислюючись, слідувати за модою, а самих мод і фасонів буде дуже багато, – написав винахідник.

Атомна бомба

Де передбачено: Звільнений світ.

Роман англійського фантаста і історика Герберта Уеллса вийшов у 1914 році. У книзі письменник передбачив появу ядерної зброї і атомної бомби (він першим вжив цей термін), заснованої на розщепленні атома, а також війну з застосуванням цієї зброї.

Уеллс описати значення атомної енергії для прогресу людства і показав страшні наслідки застосування ядерної бомби за 31 рік до того, як США скинули такі бомби на Хіросіму і Нагасакі.

Електричний стілець

Де передбачено: Париж в ХХ столітті.

І знову повертаємось до Жуля Верна. У ранньому романі-антиутопії, написаному в 1860-м, письменник описав смертні вироки, які виконувалися за допомогою потужного електричного розряду, пропущеного через людське тіло.

Вперше подібний спосіб страти застосували у 1890 році в США.

Свята у листопаді

Календар свят на листопад 2020 буде багатим на святкові дні. Чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.

Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.