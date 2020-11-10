Всесвітній день науки – письменники, які передбачили винаходи майбутнього

Всесвітній день науки випадає на 10 листопада, цьогоріч це вівторок. Свято покликане підкреслити важливу роль науки в суспільстві і необхідність участі широкої громадськості в обговоренні різноманітних наукових питань.
Вперше глобально Всесвітній день науки відзначили у 2002 році.
До Дня науки Факти ICTV вирішили пригадати, які наукові феномени, передбачені письменниками-фантастами, вже стали частиною нашого життя.
Польоти в космос і на Місяць
Де передбачено: романи З гармати на Місяць, Навколо Місяця і Гектор Сервадак.
Французький письменник Жуль Верн точно передбачив широке використання алюмінію для створення літальних і космічних апаратів.
Також у Жуля Верна, як і в реальності в 1969 році, під час першого польоту на Місяць екіпаж складався з трьох осіб.
Акваланг
Де передбачено: 20 тисяч льє під водою.
В іншому романі Жуль Верн описав прообраз сучасного акваланга, винайденого в 1943 році Жаком-Івом Кусто. Водолазні костюми на момент життя француза вже існували і досить широко застосовувалися, але працювати в них було вкрай важко і небезпечно.
Доступний одяг
Де передбачено: газета Decatur Review.
Винахідник Томас Едісон відомий своїми численними винаходами. У 1910 році він написав замітку в одну газету.
– Одяг в майбутньому буде таким дешевим, що кожна молода жінка зможе, не замислюючись, слідувати за модою, а самих мод і фасонів буде дуже багато, – написав винахідник.
Атомна бомба
Де передбачено: Звільнений світ.
Роман англійського фантаста і історика Герберта Уеллса вийшов у 1914 році. У книзі письменник передбачив появу ядерної зброї і атомної бомби (він першим вжив цей термін), заснованої на розщепленні атома, а також війну з застосуванням цієї зброї.
Уеллс описати значення атомної енергії для прогресу людства і показав страшні наслідки застосування ядерної бомби за 31 рік до того, як США скинули такі бомби на Хіросіму і Нагасакі.
Електричний стілець
Де передбачено: Париж в ХХ столітті.
І знову повертаємось до Жуля Верна. У ранньому романі-антиутопії, написаному в 1860-м, письменник описав смертні вироки, які виконувалися за допомогою потужного електричного розряду, пропущеного через людське тіло.
Вперше подібний спосіб страти застосували у 1890 році в США.
Свята у листопаді
Календар свят на листопад 2020 буде багатим на святкові дні. Чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.
Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.