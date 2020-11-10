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Факти / Lifestyle

В Україну повертається похолодання: погода на 10 листопада (КАРТА)

Погода в Україні 10 листопада буде холодною, у всіх регіонах прогнозують різке зниження температури.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +5-8° вдень та до +4° вночі.

У південних регіонах буде дещо тепліше, синоптики прогнозують від +8° до +11° вдень, а вночі – до +7°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме максимум +8° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до +2°.

Читайте: Без опадів та до -3: прогноз погоди в Україні на тиждень (КАРТА)

У центральних та північних областях України прогнозують +5-8° вдень, а вночі температура становитиме +1-5°.

У Києві 10 листопада буде пасмурна погода, вдень очікується +7-9°, вночі +3-5°.

Погода на 10 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди на осінь і зиму

Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліша, ніж зазвичай. За словами начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.

А от відлиги, невеликі морози і крижані дощі змінюватимуть одне одного.

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