Щороку 10 листопада відзначають Всесвітній день молоді. Його встановили у день завершення Всесвітньої конференції молоді і заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді.

Сьогодні саме ця федерація бореться за мир, права молоді і незалежність народів.

В Україні 10 листопада православні християни вшановують пам’ять святої Параскеви. Наші предки вірили, що саме вона захищає сімейне щастя, а ще зцілює від душевних та фізичних хвороб. Молоді дівчата у цей день молилися святій і просили швидкого заміжжя.

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Іменини 10 листопада святкують Арсен, Георгій, Іван, Кузьма, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Параскева, Андрій.

Народні прикмети на 10 листопада:

Якщо до цього дня листя з вишні не опало, то тепло протримається ще довго.

Якщо видно перший іній на деревах, то буде мороз.

Хто багато сміється в цей день, той потім буде довго плакати.

Якщо біля місяця з’явилося коло, то буде буря.

Що не можна робити 10 листопада:

Жінкам не можна займатися хатньою роботою.

Не можна мити підлогу і прати білизну.

Вагітним жінкам не можна давати гроші в борг знайомим в цей день, щоб не віддати в чужі руки долю майбутнього малюка.

У календарі свят на листопад 2020 буде багато святкових днів. Зокрема, чимало свят будуть присвячені представникам різних професій, які можна переглянути у нашому матеріалі.