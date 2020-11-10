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Факти / Lifestyle

Яскраві привітання з Всесвітнім днем молоді в картинках

Всесвітній день молоді 2020 випадає на вівторок, 10 листопада. Це неофіційне міжнародне свято, яке співпадає із закінчення у 1945 році в Лондоні Всесвітньої конференції молоді.

Свято почали відроджувати тільки кілька років тому. Зараз у світі створено центр молодіжного руху, куди входять представники різних національностей і релігій, різних політичних поглядів і переконань.

День молоді – свято всіх, хто відчуває себе молодим без огляду на вік. Воно особливе й унікальне, адже такою є сама молодість.

Факти ICTV підготували яскраві картинки, аби ви могли привітати своїх друзів та знайомих з Всесвітнім днем молоді!

Читайте: Міжнародний день молоді – привітання в СМС

Всесвітній день молоді – привітання в картинках Всесвітній день молоді – привітання в картинках Всесвітній день молоді – привітання в картинках Всесвітній день молоді – привітання в картинках Всесвітній день молоді – привітання в картинках

Календар свят на листопад

Календар свят на листопад 2020 багатий на святкові дні. У місяці 25 дат, що присвячені представникам різних професій.

Зокрема, 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних свят не буде, а отже, додаткових вихідних теж. Загалом у листопаді українці відпочиватимуть дев’ять днів.

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