День ангела Андрія – привітання в СМС і листівках

День ангела Андрія святкують кілька разів на рік, зокрема і 11 листопада.
Ім’я Андрій дуже давнє і походить від давньогрецького слова ἀνήρ, яке означає чоловік, людина. Значення імені Андрій трактують як важливий, сміливий, хоробрий.
Чоловіки з таким іменем зазвичай цілеспрямовані, впевнені, працьовиті, а часом і непередбачувані. У компанії Андрій завжди в центрі уваги, він любить жартувати та розважатися.
До цієї події Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання та листівки.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
СМС-привітання з Днем ангела Андрія у віршах і прозі
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В День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрію.
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того, хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрію!
Від дня народження до зрілих літ.
Твій ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.
***
Андрію, вітаєм вас зі святом!
Добра та миру, щастя вам!
А ще наснаги і здоров’я,
Й кохання від прекрасних дам!
Щоб і життя текло спокійно,
Серед тернистих берегів,
Однак, щоб також вистачало,
яскравих днів й гучних подій!
***
Я помолюсь за Андрія всім ангелам на світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Андрію, вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
***
Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
У День ангела Андрія ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший.
Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!
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Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшов би спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
Привітання у листівках з Днем ангела Андрія
Календар церковних свят на 2020 рік
Окрім Дня ангела Андрія, у 2020 році є чимало важливих свят. Щоб не забути привітати друзів з іменинами та не пропустити важливої дати, дивіться календар церковних свят на 2020 рік у матеріалі Фактів ICTV.