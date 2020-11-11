Гороскоп 2020 на листопад – всі знаки зодіаку

Докладний гороскоп на листопад склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Останній місяць осені потішить завершенням важких транзитів та початком позитивних змін. Закінчується ретроградний рух Меркурія і Марса, що обов’язково сприятиме прискоренню процесів у всіх сферах життя.

У другій половині місяця багато людей відчують приплив сил і енергії, з’явиться можливість реалізувати свої задуми.

Гендерні планети – Венера і Марс, перебувають в опозиційних знаках та сильних статусах – в управлінні, тому листопад може стати часом кардинальних змін в особистому житті.

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Гороскоп для Овнів

Ваш управитель Марс уповільнює швидкість і після ретроградної фази, з 15 листопада, перейде в прямолінійний рух. Протягом місяця в особистих взаєминах, відбувається багато подій.

Пристрасті випливають на поверхню – до 15 листопада особливо напружений період. Неспокійна і агресивна енергія, супутня цьому періоду, ускладнює особисті та ділові взаємини з представниками протилежної статі.

Можлива загроза розладу або розрив з партнером. Перевантаження при спробах поліпшити фізичну форму може мати серйозні наслідки.

Гороскоп для Тільців

Роботою та іншими фізичними діями найкраще займатися поодинці – в діловій сфері всі рухаються в протилежних напрямках. У першій половині місяця складно досягти компромісу та ефективної співпраці.

Після 14 листопада ситуація поліпшується, зростає бажання відчути задоволення, але значно послаблюється самоконтроль. З’являється схильність переоцінювати свої почуття.

Прагнення до розкішного життя може призвести до купівлі речей, які вам не потрібні, щоб справити враження на знайомих, витративши на це велику суму грошей.

Гороскоп для Близнюків

3 листопада закінчується період ретроградного Меркурія, вашого управителя, що трохи покращує ситуацію. Однак протягом місяця поступово наростає напруга, виникають перешкоди, а кульмінацією стане місячне затемнення в Близнюках 30 листопада.

Те, що буде сказано або зроблено на вашу адресу в абсолютно нешкідливому контексті, може сколихнути давні спогади, глибокі пристрасті, страхи. Не варто навмисне суперечити людям, оскільки це обов’язково послужить сигналом для удару у відповідь.

Відстрочення, заборони, відмови та інші неприємності можуть змусити вас поміняти плани.

Гороскоп для Раків

Звичайний ритм вашого життя можуть уповільнити непорозуміння і конфліктні ситуації з конкурентами і суперниками. Листи не приходять вчасно або ж містять тільки погані або невтішні звістки.

Документи керівництво не підписує, отримані вами завдання можуть виявитися особливо важкими, а терміни виконання – дуже стислими. З братами, сестрами і сусідами виникають непорозуміння, складно знайти спільну мову з колегами і близьким оточенням.

Для подолання труднощів вам будуть потрібні терпіння і рішучість, таким чином ви зможете здійснити задумане вже незабаром.

Гороскоп для Левів

Великого значення набувають ваші принципи, пріоритети і цінності, а також потенційні перешкоди. Нинішній період може призвести до успіху, але будуть потрібні величезні витрати матеріальних і фізичних ресурсів.

Емоції можуть вийти з-під контролю, тоді не уникнути скандалів, бурхливих з’ясувань стосунків. Особливо болісні в цей час почуття ревнощів, заздрості, розчарування в партнері, незадоволеність взаєминами.

З 21 листопада загальна ситуація покращиться, у ваше життя прийде свято і задоволення, а взаємини отримають хороші перспективи.

Гороскоп для Дів

З 4 листопада Меркурій, ваш управитель, переходить в прямолінійний рух. При цьому в перший тиждень тримається напружений аспект Меркурія з Сатурном, тому початок місяця принесе багато перешкод.

Нагадують про себе події другої половини вересня. Поїздки доводиться відкладати, несподівані перешкоди порушують ваші плани.

Посилюються крайнощі проявів претензій і невдоволення стосовно партнерів, особливо у фінансових питаннях. Постарайтеся менше нервувати – це допоможе вам пристосувати свій режим до змін або незручностей, які виникнуть.

Гороскоп для Терезів

До 21 листопада відносно благополучний період, з’являється зручна можливість, необхідний вам шанс, щоб вирішити важливі для вас питання.

Без вагань встановлюйте власні пріоритети і захищайте свої переконання і принципи. З 21 листопада Венера, ваш управитель, переходить в знак Скорпіона, в статус свого вигнання. Шлюб, ділове партнерство, спільні проекти і взаємини стають напруженими.

Ви стаєте більш чутливими, пристрасними, вразливими, тому спостерігаються крайнощі в проявах почуттів.

Гороскоп для Скорпіонів

Активізуються недоброзичливці, конфлікти виникають через грошові розбіжності, особливо з представниками молодшого і старшого покоління.

Але якщо ви проявите прагнення до співпраці і самі зробите перший крок до примирення, досягти вдасться багато чого: взаємні зобов’язання зміцняться, спільні цілі проясняться, невдоволення зникне. Протягом місяця ви можете стикнутися з незвичайними явищами, а також людьми, замішаними в злочинах.

Не варто в цей період брати кредити, тому що велика ймовірність невірних вкладень ресурсів і непотрібних грошових витрат.

Гороскоп для Стрільців

Стосунки можуть проходити випробування на міцність, оскільки посилюється ваша критичність, нестриманість на слова, ви схильні говорити те, про що варто було б мовчати.

Вам властиві крайнощі в рішеннях і вчинках, ви підсвідомо шукаєте факти, які можуть розбурхати вас. У третій декаді листопада настає сприятливий період для вас, згладжується напружений фон в сфері особистих і ділових взаємин.

У бізнесі або професійній діяльності зрілість і досвід партнерів і колег допоможуть вам знайти нові можливості і хороші перспективи.

Гороскоп для Козерогів

Самоорганізація, наполеглива і планомірна робота принесуть вам успішні перспективи. Обставини дадуть шанс набути нові знання і досвід, що призведе до підвищення продуктивності праці і успіху.

Керівництво, представники влади, урядових чи інших установ, а також люди старшого віку, що володіють зрілістю суджень і досвідом, дадуть вам пораду або допомогу, забезпечивши шанс просунутися вперед.

В особистих взаєминах не все так добре, як в діловій сфері, романтичні захоплення створюють труднощі.

Гороскоп для Водоліїв

Є ймовірність потрапити в прикрі ситуації, в яких ви отримаєте відмову. Але саме це може підштовхнути вас до наполегливого прагнення зробити щось важливе і значуще для багатьох людей.

У цьому разі ваші зусилля не залишаться непоміченими, оскільки чим більша рішучість, тим імовірніший успіх. Нагадають про себе події початку жовтня, через що виникають серйозні розбіжності, конфлікти і плутанина.

Вам складно буде висловлювати свої погляди у розмові з оточенням. Великий вплив має на вас колективна думка, групова робота, співпраця і рівність.

Гороскоп для Риб

Можливий конфлікт через минулі дії та погляди, які виходили з іншої системи цінностей, особливо в сферах, пов’язаних з партнерством та іншими союзами, романтичними захопленнями, юридичними питаннями, і вашої здатності ефективно взаємодіяти з оточенням.

Якщо жести зі сторони інших людей викликали у вас вибух внутрішнього протесту, ви багато чого досягнете, якщо зумієте прийняти виклик і направити негативну енергію на здійснення конструктивних цілей з використанням нових методів і технологій.

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