Гороскоп на тиждень, з 9 до 15 листопада 2020, для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 9 до 15 листопада 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

14 листопада Марс виходить з ретрофази і з 15 листопада починається його прямолінійний рух знаком Овна. Більшість людей відчують величезний прилив сили та енергії, стануть активнішими, витривалішими та сміливішими.

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Тримається опозиція Марса та Венери, тому не варто сприймати взаємини як належне або заперечувати чужі цінності. З’явиться можливість отримати контроль, відновити те, що було втрачено або почати все заново. Не варто чекати, поки з’явиться зручна можливість, необхідний вам шанс ви самі можете створити і, врешті-решт, прийти до успіху.

Гороскоп для Овнів

У будь-яких ситуаціях будьте обережні, тримаючись осторонь від небезпеки. Ефективною буде робота наодинці, а також будь-які фізичні навантаження. Ваші плани та ідеї викликатимуть супротив або будуть відкинуті партнерами, навіть якщо вони добре продумані та обґрунтовані. Неприємності виникають через те, що енергія витрачається даремно в суперечках і непотрібних консультаціях. Накопичені протиріччя можуть зіпсувати стосунки, а поспішні висновки призведуть до негативних наслідків. Успіх можливий, але будуть необхідні великі матеріальні та фізичні ресурси.

Гороскоп для Тельців

У цей період можливий початок нової діяльності, зможете проявити себе інакше в суспільстві. Нове знайомство в цей період може говорити або про можливість ділового партнерства, або про початок стосунків, які можуть привести до шлюбу, або про те, що в майбутньому ви станете друзями. У цей час може надійти пропозиція про співпрацю або спільну діяльність. Хороший період для презентацій і будь-яких заходів, але ретельно прорахуйте вкладення, не допускайте перевитрат бюджету.

Гороскоп для Близнюків

Ви будете перебувати у центрі уваги та задавати тон, тому не втрачайте нагоди продемонструвати відданість своїй справі, відстоюйте свої принципи, бо так ви забезпечите собі міцний тил. Досягнення цілей можливе шляхом суперництва або агресії. Необхідно самостійно створювати різні ситуації, розширювати своє коло спілкування, щоб залучити ті можливості, до яких ви прагнете. У будь-яких справах ви зможете взяти ініціативу в свої руки, щоб заявити про себе або ж завоювати прихильність бажаного партнера.

Гороскоп для Раків

Документація та звіти не приходять вчасно, доводиться багато інформації вивчати самостійно, отримувати знання та навички. Вразливість заважає рухатися до цілей. Примхи та необдумані вчинки провокують конфлікти, а це може викликати проблеми на роботі та в бізнесі. У цей період ви схильні до переоцінки своїх сил, перебільшень, через що можливі травми та наполегливість там, де це зараз не потрібно. Бажання змін у стосунках може привести до необдуманих вчинків.

Гороскоп для Левів

Довіртеся інтуїції та сновидінням, тоді ви знайдете духовне або творче натхнення, яке допоможе вам у вирішенні важливих питань. Можливо, перед вами відкриються замкнені двері, і ви зможете реалізувати свої амбіції. Ви отримаєте радість від спілкування з коханими та членами родини. Цей період ви можете з успіхом використовувати для налагодження гармонії у стосунках з протилежною статтю, встановлення миру та злагоди в родині. Гарний час для заручин, одруження, для вираження своїх почуттів та прихильностей.

Гороскоп для Дів

Ви здатні розібратися у цей період в будь-якому питанні. Також ви стаєте дуже проникливими, без слів розумієте, що відбувається навколо. У цей час ви можете стикнутися з незвичайними явищами, людьми, які володіють таємними знаннями. Фінансова сфера вимагає вашої уваги, спільні доходи стануть предметом ваших планів і розмов. Питання спадщини, податки та страхування, аналіз ринку, попиту і пропозиції, отримання або виплата боргів, займають у вас багато часу. Хороший період для пошуку інформації щодо дослідницького проекту або розслідування.

Гороскоп для Терезів

Ви почуваєтесь впевненіше, ваші зусилля не пропадуть дарма. Ця позиція приверне до вас людей та успіх, якого ви прагните. Слушна нагода для того, щоб зайнятися стосунками, у цей період ви зможете правильно оцінити партнера та його ставлення до вас. Будьте готові до неприємних сюрпризів. З’являється зручна можливість, щоб вирішити важливі питання. Можливі службові романи. Встановлюйте власні пріоритети та захищайте свої переконання і принципи.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви отримаєте пораду або інформацію, яка буде стосуватися партнерства, спільних проектів та юридичних питань. Відчуєте величезний прилив сил та енергії, з’являється бажання та можливості перемагати і домінувати. Збільшується кількість колективних заходів, масштабних проектів, громадських заходів, в яких ви займаєте ключову позицію. З’являється можливість зайнятися зміцненням романтичних стосунків, доставити собі якомога більше радості та задоволення.

Гороскоп для Стрільців

Громадська діяльність буде приносити задоволення. Допомога та підтримка приходять самі собою. У цей період ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів, давно намічених планів. Не пропустіть свій шанс, не піддавайтеся ліні. Ви легко зможете вирішити фінансові проблеми. Скористайтеся цим періодом для участі в колективних проектах, фінансових справах, сміливо вкладайте ресурси. Вам відкриваються нові перспективи, відпочивати у цей період ніколи – підвищуйте рівень своєї кваліфікації і якість вашого життя значно поліпшиться.

Гороскоп для Козерогів

У цей час з’явиться можливість виправити помилки, аби рухатися далі. Ви будете відчувати потребу у визнанні ваших талантів, здібностей і найголовніше – ваших зусиль і досягнень. У побуті все добре лагодиться, ви відчуваєте надійність і впевненість у завтрашньому дні, але ви схильні звалювати на себе забагато справ, а це може погіршити ваше здоров’я. Також можете розчаруватися, якщо обставини не дадуть можливість розкритися на повну.

Гороскоп для Водоліїв

Рідні та близькі страждають через відсутність емоцій з вашого боку. Ви прагнете лише до матеріальних благ. Багато в чому випереджаєте своїх колег, конкурентів, тому готуйтеся до їх невдоволення та критики. Ви зіткнетеся із заздрістю та образливими словами, але головне, не відмовляйтеся від своїх цілей. Запекла і планомірна робота дасть вам хороший матеріальний результат та чудові перспективи. Обставини дадуть шанс отримати нові знання та досвід, що в результаті призведе до зростання продуктивності та успіху.

Гороскоп для Риб

За рахунок особистої привабливості та фізичної чарівності, вам більшість справ під силу. З’являються сприятливі обставини для реалізації планів та вирішення важливих завдань. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку керівника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі. У цей період може з’явитися службовий роман. Завдяки вашій увазі до інших людей і розумінню їхніх інтересів, ви успішно укладаєте угоди та договори. Ідеї ​​та інформація, які ви використовуєте, дозволять отримати швидкий прогрес.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.