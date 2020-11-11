20 років на орбіті, за які астронавти міжнародної космічної станції чого тільки не бачили. От, приміром, російський космонавт Іван Вагнер зафільмував НЛО.

І це далеко не перший контакт космонавтів із дивним явищем.

У лютому цього року буквально поруч із МКС пролетів таємничий ромб з кольоровим сяйвом. Причому з неймовірною швидкістю – 78 км на секунду.

Аби збудувати станцію на орбіті, відправити туди астронавтів з обладнанням та всім необхідним для життя знадобилося понад 200 запусків ракет. За 20 років існування проекту в МКС вкладено щонайменше $30 млрд.

Спочатку астронавти літали на МКС на кілька днів, потім тижнів. Зараз же експедиція може тривати до року. Американський космонавт Скотт Кейлі провів на станції 340 днів без перерви. Та головне – чим так довго там можна займатися?

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За 20 років існування МКС було проведено понад 3 тис. експериментів.

Скотт і Марк Келлі – ідентичні брати-близнюки, мають однаковий набір ген, що було принциповим для NASA. Скотт провів рік на орбіті, а Келлі лишився на землі. Результати дослідження виявились просто вражаючими. Тіломіри, які відповідають за старіння у нашому організмі, у Скотта після повернення були довшими, ніж у його брата. Тобто він помолодшав.

Борт міжнародної космічної станції складається з 16 модулів. 11 з них американський сегмент, де живуть і астронавти NASA. Тут категорично заборонений алкоголь. Але тільки не в російському сегменті.

За неофіційними даними астронавтів, секс не лише там був, але його й ретельно досліджували.Французький астронавт і письменник Пьєр Коллєр описав експеримент для дорослих.

8 годин астронавти мають на сон, до 10 годин вони працюють. Але, незважаючи на втому, щодня 2,5 години займаються спортом.

На орбіту вже готові летіти українські туристи. Щоправда, не під першим номером, а 146. Так, мер Дніпра Борис Філатов купив квиток у космос вартістю $200 тис.

І хто знає, може слідом за ним, вирушити в космос зможуть й інші політики. Експерти кажуть: подорожі до зірок стануть можливими вже наступного десятиліття.

На МКС стартувала ракета Antares

Ракета Antares, над якого вже декілька років спільно працюють американські та українські космічні підприємства, вночі 3 жовтня стартувала з космодрому Уоллопс Айленд в штаті Вірджинія (США).

За її допомогою модуль Cygnus доставить до Міжнародної космічної станції (МКС) близько 3,6 тонн вантажу.

На запуск запросили посла України у США Володимира Єльченка.

У посольстві розповіли, що ще у квітні до США доправили команду фахівців з України, без яких запуск ракети за графіком був би неможливий.