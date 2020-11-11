11 листопада у Китаї святкують День холостяка. Він присвячений тим, у кого немає пари. У цей день заведено зустрічатися з друзями, розважатися та ходити на побачення наосліп.

Останнім часом у День холостяка почали влаштовувати масштабні розпродажі і його стали називати Всесвітнім днем шопінгу. Це китайська версія американської Чорної п’ятниці.

Магазини 11 листопада пропонують клієнтам великі знижки. У 2009 році започаткувала такі ініціативу китайська компанія Alibaba, яка займається продажем товарів в інтернеті.

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Цього року китайські магазини створили можливість оформляти попередні замовлення з 21 жовтня. Сума прибутку на сайтах групи компаній Alibaba уже перевищила $56 млрд.

Опівночі 11 листопада кількість замовлень у віртуальних магазинах склала 583 тис. за секунду.

Чорна п’ятниця в Україні

27 листопада в Україні відбудеться Чорна п’ятниця – день шопінгу та знижок. У цей день магазини пропонують різноманітні акції та заохочення.

Факти ICTV підготували добірку онлайн-магазинів, де можна зробити вигідні покупки, не виходячи з будинку.