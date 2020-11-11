Знижки на AliExpress 11 листопада – давно звична дата у календарі для справжніх шопоголіків. Адже на це число випадає Всесвітній день шопінгу.

Це найбільший розпродаж на AliExpress, який також відомий як День холостяків або 11.11. Тільки з 11 до 13 листопада в інтернет-магазині можна знайти найкращі пропозиції і найнижчі ціни в році.

Зокрема, AliExpress 11 листопада пропонує грандіозні знижки до 70%, а ще спеціальні купони, які допоможуть зекономити ще більше. Також під час розпродажу 11.11 обіцяють знижки 50% на товари відомих брендів.

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Знижки на AliExpress 11 листопада за категоріями:

електроніка – до 60%;

телефони – до 60%;

інструменти – 60%;

здоров’я – до 70%;

краса – до 70%.

Крім того, щоб придбати будь-яку річ за вигідною ціною на AliExpress, радять встановити додаток. У ньому і на сайті покупцям пропонуватимуть зіграти спеціальні ігри, взяти участь в акціях, що допоможе отримати додаткові купони на знижку.

Однак купити товар за знижкою можна не тільки у Чорну п’ятницю чи у Всесвітній день шопінгу. Адже акції в онлайн-магазинах чекають на покупців і у кіберпонеділок 2020.

У цей день можна значно дешевше придбати техніку, одяг, косметику та інші товари.