11 листопада православні віряни вшановують пам’ять преподобномучениці Анастасії Римлянини та преподобного Авраамія затворника, архімандрита Ростовського.

У народі цих двох святих називали покровителями овець і захисниками пастухів і вівчарів.

Також відзначається незвичайне свято – Всесвітній день шопінгу.

Цього дня іменини у Анастасії, Марії, Анни, Олексія, Андрія, Афанасія, Василя, Віктора, Євгена, Івана, Кирила, Кузьми, Наума, Павла, Миколи, Філіпа, Тимофія, Марка.

Народні прикмети

Господар стада, який сьогодні віддячить пастухові, цілий рік не знатиме проблем з вівцями.

Перед початком підстригання овець люди вкладали шматочок вовни в ножиці. Це повинно було допомогти задобрити злих духів.

Вовки, що бігають у полях, можуть провіщати неврожай, голод або війну.

Щоб сім’я була міцною і дружньою, сьогодні всі її члени повинні зібратися разом.

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Що не можна робити

Малознайомих людей 11 листопада краще не кликати в компанію, бо можливі конфлікти на рівному місці.

Категорично забороняється залишати на Анастасію і Авраамія дітей без нагляду, бо можливі неприємності та навіть біди.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.