День ангела Анастасії 2020: привітання і значення імені

День ангела Анастасії святкують кілька разів на рік, зокрема й 12 листопада.

Це ім’я має давньогрецьке коріння і перекладається як та, що воскресла, або та, що повернулася до життя.

Власниці цього імені дуже добрі й довірливі, іноді навіть занадто, що дозволяє іншим маніпулювати ними. У Анастасій розвинена уява, вони нерідко мають таланти до малювання, фотографії, літератури або музики.

У день ангела Анастасії Факти ICTV приготували найкращі привітання у листівках і СМС.

Читайте: Календар свят в Україні на листопад 2020

Привітання з днем ангела Анастасії у листівках

Привітання з днем ангела Анастасії у СМС

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У День ангела Анастасії

Хай дарує сонце тобі тепло

Бажаю любові, багато щастя,

Щоб життя прекрасним було!

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З Днем ангела-хранителя

Хочу привітати Настю!

Здоров’я їй бажаю.

Кохання, успіху та щастя.

***

З Днем ангела, наша Настю,

Привітання приймай.

Ми тобі бажаємо щастя,

На землі нехай буде рай.

***

Настю, доля поверне тобі сторицею:

Любов, віру і твою доброту.

Нехай життя дозволить собою насолодитися,

І ангел відводить від тебе біду.

***

Анастасіє, вітаємо!

Ти – наче сонця яскраве світло.

Від щирого серця тобі бажаємо

Любові та щастя без міри.

Календар церковних свят на 2020

Щороку українці відзначають низку свят, серед яких державні, церковні та неофіційні.

Дні ангелів або іменини відносяться до церковних.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.