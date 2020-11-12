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Факти / Lifestyle

День ангела Артема 2020: дата, привітання та листівки

День ангела Артема щорічно святкують вісім разів: 17 січня, 26 лютого, 12 травня, 6 липня, 2, 12 і 13 листопада.

Грецьке походження імені Артем символізує схожість з богинею полювання – Артемідою.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Характер у чоловіків з іменем Артем подекуди жорсткий, але розсудливий. Не забудьте привітати з Днем ангела усіх близьких, знайомих та колег.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Артема в СМС і листівках.

Листівки з днем ангела Артема

з днем ангела

з днем ангела

з днем ангела

з днем ангела

з днем ангела

Привітання з днем ангела Артема у СМС

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Артем,
Прийми привітання!

***

Твоє ім’я Артем – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

У Артема нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.

Церковні свята у листопаді 2020

У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.

Листопад віряни зустрінуть двома головними святами: Дмитрівська батьківська субота (7 листопада) та Михайлів день (21 листопада).

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