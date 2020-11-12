День ангела Олени святкують кілька разів на рік: 28 січня, 19 березня, 3, 7, 8 та 10 червня, 24 липня, 10 серпня, 17 вересня та 12 листопада.

Ім’я означає світла, обрана. Тому всі Олени жіночні, терплячі, розумні і красиві.

Особливо популярним ім’я було серед давньоруської знаті. Зокрема, варто лише згадати образ Олени Прекрасної, який не раз згадувався у різних творах.

Заступницею всіх Олен є свята великомучениця Олена, яка, як і її батько, загинула за християнську віру.

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З нагоди свята Факти ICTV також підготували привітання з днем ангела Олени в листівках і СМС.

СМС-привітання з днем ангела Олени

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – благословення!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

***

Нехай під крилами своїми

Оленку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

Привітання у листівках з днем ангела Олени

Церковні свята в листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 є важливі дати для православних християн.

Зокрема, наприкінці місяця – 28 листопада – почнеться багатоденний Різдвяний піст, який завершиться 6 січня 2021 року.