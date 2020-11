Instagram оновив дизайн головного екрану – що змінилося

У додатку соціальної мережі Instagram змінився дизайн. Розробники помістили на головний екран вкладку Reels.

Це вбудований сервіс, який дозволяє записувати відеоконтент всередині самого додатку до 15 с, використовуючи звукові та візуальні ефекти.

Крім того, на головному екрані розміщуватиметься вкладка Shop. Це онлайн-магазин, який відображає рекомендації на основі інтересів користувача.

Розділи Вподобання та Додати допис перемістилися вгору. Тепер вони будуть поруч з папкою Повідомлення.

Instagram redesigns its home screen for the first time in years, adding Reels and Shop tabs https://t.co/mMmDmGcAOe pic.twitter.com/B6aRHEbNzR

— The Verge (@verge) November 12, 2020