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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Instagram оновив дизайн головного екрану – що змінилося

У додатку соціальної мережі Instagram змінився дизайн. Розробники помістили на головний екран вкладку Reels.

Це вбудований сервіс, який дозволяє записувати відеоконтент всередині самого додатку до 15 с, використовуючи звукові та візуальні ефекти.

Крім того, на головному екрані розміщуватиметься вкладка Shop. Це онлайн-магазин, який відображає рекомендації на основі інтересів користувача.

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Розділи Вподобання та Додати допис перемістилися вгору. Тепер вони будуть поруч з папкою Повідомлення.

Об’єднання месенджерів соцмереж Facebook та Instagram

Соціальні мережі Facebook та Instagram запровадили нову систему листувань. Відтепер у месенджері Instagram можна об’єднати повідомлення з Facebook, і навпаки.

Тобто людям, які не зареєстровані в якійсь з соцмереж, не доведеться завантажувати додаток.

Фото: Pexels

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