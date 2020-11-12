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Факти / Lifestyle

Мокрий сніг і заморозки до -5: погода на вихідні в Україні (КАРТА)

У суботу, 14 листопада, на Півночі України синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом, на решті території – без опадів.

Скрізь очікуються нічні заморозки – від 0 до -4 градусів.

Денна температура повітря у південих та західних областях становитиме +6 +8, на Закарпатті – до +9.

У північних, східних та центральних областях – від +3 до +5.

У Києві дощ і сніг, вночі -1 +1, а вдень потепліє до 3-5 градусів тепла.

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Погода 14 листопада

У неділю, 15 листопада, буде скрізь сухо, а вночі місцями до 5 градусів морозу.

На Заході країни вдень +7 +9, у південних областях +4 +6,  на Півночі та у Центрі – в діапазоні +3 +5, у східних регіонах – максимум +4.

У столиці сухо та сонячно, вночі -1 +1, вдень – до +5.

Погода 15 листопада

Погода у листопаді 2020

Середня місячна температура повітря у листопаді 2020, за прогнозами синоптиків, коливатиметься у діапазоні – від +1 до +8, трохи прохолодніше на Заході України – від 0 до +3.

На Сході, а також Сумській області місячна кількість опадів складе 28-32 мм, що трохи нижче норми.

Джерело: Укргідрометцентр

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