У суботу, 14 листопада, на Півночі України синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом, на решті території – без опадів.

Скрізь очікуються нічні заморозки – від 0 до -4 градусів.

Денна температура повітря у південих та західних областях становитиме +6 +8, на Закарпатті – до +9.

У північних, східних та центральних областях – від +3 до +5.

У Києві дощ і сніг, вночі -1 +1, а вдень потепліє до 3-5 градусів тепла.

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У неділю, 15 листопада, буде скрізь сухо, а вночі місцями до 5 градусів морозу.

На Заході країни вдень +7 +9, у південних областях +4 +6, на Півночі та у Центрі – в діапазоні +3 +5, у східних регіонах – максимум +4.

У столиці сухо та сонячно, вночі -1 +1, вдень – до +5.

Погода у листопаді 2020

Середня місячна температура повітря у листопаді 2020, за прогнозами синоптиків, коливатиметься у діапазоні – від +1 до +8, трохи прохолодніше на Заході України – від 0 до +3.

На Сході, а також Сумській області місячна кількість опадів складе 28-32 мм, що трохи нижче норми.