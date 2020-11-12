П’ятниці 13 здавна приписують темні містичні властивості. Ця дата вважається днем відьми, що не обіцяє удачу нікому, крім магів, чаклунів і ворожок.
Якщо для вас цей день завжди був вдалим, слід задуматися про наявність особливих здібностей у вашому роді.
Найчастіше п’ятниця 13 виявляється невдалим днем: неприємності сипляться на людей як з рогу достатку, а втома і дратівливість супроводжують з самого ранку.
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Факти ICTV зібрали три перевірених способи вберегти себе і своїх близьких людей від біди в цей непростий день.
Не брати і не давати гроші в борг
Енергетика грошового потоку в п’ятницю 13-го вкрай вразлива: будь-який негатив можна легко передати через гроші, а фінансовий успіх без належного захисту – забрати через них же.
Тому постарайтеся нікому не давати в борг і не просити позичити вам гроші як мінімум до заходу сонця. Цим ви вбережете себе від злиднів і проблем з фінансами в майбутньому.
Нікому не розповідати свої сни
Тонкий план і підсвідомість вкрай чутливі в цей день: розповідаючи про свої сни навіть найближчим людям, ви мимоволі можете позбавити себе більшої частини життєвих сил.
Не сваритися і не вступати в конфлікти
У п’ятницю 13-го всі почуття будуть гіпертрофованими, а емоційність – підвищеною. Це може привести до великих скандалів і сварок, які в наслідку буде вельми непросто вирішити.
Виходом може стати ретельний контроль за своїми словами і діями, уважне ставлення до своїх близьких, а також медитація, яка дозволить знайти внутрішню гармонію.
Які є ще прикмети та забобони про п’ятницю 13:
1. Не можна вирушати в подорож, оскільки така дорога буде наповнена не завжди приємними сюрпризами.
2. Вважається, що в цей день трапляється багато автомобільних аварій, тому водіям слід бути особливо обережними за кермом.
3. У такий день не слід лягати в лікарню і не слід проводити операцію, оскільки є ризик, що дії медичного персоналу не приведуть до благополучного результату.
4. Сучасні забобони свідчать про те, що навіть комп’ютерні віруси стають особливо агресивними, в зв’язку з чим рекомендується відмовитися від використання гаджетів та інтернету в цей день.
5. Вважається, що рослина, яку було висаджено в п’ятницю 13-го, не буде рости і плодоносити.
6. Деяких людей страх п’ятниці 13-го призводить до того, що вони відмовляються від гігієни: вважається, що в цей день заборонено навіть стригти нігті.
7. Якщо ви плануєте змінити роботу, не влаштовуйтеся в нове місце в такий день, це може зумовити не дуже успішний досвід.
8. Вважається, що якщо похорон людини випадає на цей день, то не виключена смерть ще однієї людини незабаром.
9. У цей день заборонено веселощі, випивка, смачна їжа, сміх. Якщо ви будете веселитися цього дня, з вами може трапитися нещастя.
10. За прикметою, весілля в п’ятницю 13-го – дуже небажане явище.
11. Якщо у вас немає серйозних справ, в цей день краще не виходити з дому взагалі.
12. Не укладайте в цей день угод і не робіть покупок, особливо великих.
13. Щоб погані прикмети п’ятниці 13-го не збулися в вашому житті, сходіть в цей день до церкви.
До слова, християни вважають п’ятницю 13 поганим днем через біблійну історію про Таємний вечерю. Раніше Факти ICTV писали про історію цього дня.