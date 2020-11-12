Прикмети на Новий рік 2021 Бика: на гроші, кохання і вдачу

Незабаром прийде новий 2021 рік, його покровителем стане білий металевий Бик. Бик – завжди старанний, надійний, славиться своєю силою і рішучістю.

Саме тому рік Бика – це чудовий час для, кар’єрного зростання, втілення найсміливіших амбіцій і створення нових союзів.

Факти ICTV підготували для вас різноманітні прикмети про те, як зустріти це свято, привернути у свій дім удачу, кохання і гроші.

Прикмети на гроші

Ті, хто під бій курантів загадують поліпшення матеріального становища чи нову посаду, повинні знати про новорічні прикмети, які привернуть у ваше життя грошовий потік чи кар’єрні зміни.

В новорічну ніч можна покласти монетку під килимок біля вхідних дверей, щоб притягнути багатство і достаток.

Перед Новим роком не варто позичати гроші, це може принести в ваше життя бідність. Також наступний рік краще починати без боргів, не можна ні з ким ділитися грошовою енергетикою.

Якщо опівночі за святковим столом ви поперхнулися шматочком їжі – очікуйте підвищення на роботі чи збільшення зарплати.

Стіл краще прикрасити зеленими свічками, вони є символом добробуту і грошового потоку.

Прикмети на кохання

Родина і кохання для Бика надзвичайно важливі, тому і прикмет, пов’язаних зі стосунками дуже багато.

Шлюб, укладений в цей рік, буде міцним і довгим.

Сімейним парам варто привітати якомога більше знайомих, щоб їхній союз був міцнішим.

Того, хто знайде під столом крихти, незабаром чекає весілля.

Чхнути під час бою курантів теж хороший знак – в прийдешньому році ви отримаєте багато уваги від протилежної статі.

Прикмети на удачу і щасливе життя

Щоб заманити додому удачу та успіх, потрібно підготувати свято, яке сподобається символу 2021 року. Білий металевий Бик цінує спокійне і розмірене життя, тому краще влаштувати тепле сімейне свято з пишним застіллям, ніж галасливу вечірку. Страви також повинні догодити покровителю, приготуйте побільше овочевих салатів, рагу і не забудьте про смачний десерт.

Зустріти 2021 в червоному одязі – погана прикмета, цей колір може розгнівати Бика, краще обрати білий, бежевий та інші пастельні тони. Цих правил потрібно дотримуватись і для оформлення ялинки та інтер’єру.

Якщо 1 січня розіб’ється ялинкова іграшка чи посуд зі святкового столу – весь рік буде щасливим.

Щоб не вимивати успіх і удачу в прийдешньому році, прибирання потрібно зробити до 31 грудня, і ні в якому разі не прибирати під час свята.

Ялинку треба прикрашати разом з родиною, а головну прикрасу на верхівку має надягти господар оселі, щоб в домі був лад.

Подарунки також мають бути осмисленими. На Новий рік 2021 варто дарувати практичні, але не дуже дорогі, марнотратством можно відлякати удачу. Непрактичні і даремні подарунки тільки розлютять покровителя цього свята.