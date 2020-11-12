Погода на 12 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 12 листопада свідчить, що день мине без опадів та буде сонячним.
На Заході України синоптики прогнозують до +7 вдень та від 0 до +4 вночі.
У північних областях стовпчик термометра опуститься до +3 вдень та -1 вночі.
На Сході також буде без опадів, але температура опуститься до +5 вдень та до -4 вночі.
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У південних областях країни синоптики прогнозують середню температуру вдень на рівні +7 градусів.
Погода на тиждень
Прогноз погоди в Україні на тиждень каже про те, що до п’ятниці стовпчики термометрів перебуватимуть приблизно на одному рівні.