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Факти / Lifestyle

Сонячно та без опадів: погода в Україні 12 листопада (КАРТА)

Прогноз погоди в Україні на 12 листопада свідчить, що день мине без опадів та буде сонячним.

На Заході України синоптики прогнозують до +7 вдень та від 0 до +4 вночі.

У північних областях стовпчик термометра опуститься до +3 вдень та -1 вночі.

На Сході також буде без опадів, але температура опуститься до +5 вдень та до -4 вночі.

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У південних областях країни синоптики прогнозують середню температуру вдень на рівні +7 градусів.

Погода на 12 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода на тиждень

Прогноз погоди в Україні на тиждень каже про те, що до п’ятниці стовпчики термометрів перебуватимуть приблизно на одному рівні.

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