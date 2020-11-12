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У роботі Google і YouTube стався збій

Вночі 12 листопада користувачі зіткнулися з проблемою під час доступу на сайт пошуковика Google.

Згідно з даними сервісу Downdetector, збій, що виник близько 2.00, змогли усунути за дві години.

Згідно з даними карти сервісу, несправності в роботі Google спостерігалися в США, Колумбії, Бразилії, Аргентині, а також у декількох країнах Європи: Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі та Угорщині, а також в Японії, Сінгапурі та Індонезії.

Українці не повідомляли про проблеми під час доступу на сайт.

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У роботі Google і YouTube стався збій

Збій у роботі сервісів Google другий день поспіль

11 листопада користувачі YouTube з різних регіонів світу більше години стикалися з проблемами під час відтворення відео на сайті.

Обліковий запис платформи TeamYouTube підтвердив наявність проблем у своєму повідомленні в Twitter і пообіцяв усунути проблему.

Майже за дві години працівники YouTube повідомили, що роботу сервісу було відновлено.

Фото: Dreamstime

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