У США зіркового журналіста звільнили через мастурбацію в Zoom

Журнал New Yorker звільнив свого зіркового журналіста Джеффрі Тубіна після розслідування його поведінки під час робочого відеодзвінка в Zoom минулого місяця.

– Після внутрішнього розслідування Тубін більше не пов’язаний з нашою компанією, – повідомила в середу компанія-засновник журналу Condé Nast.

60-річний Тубін, який пропрацював в журналі 27 років, повідомив про своє звільнення в Twitter і додав, що “завжди любитиме цей журнал і сумуватиме за колегами, а також стежитиме за їхніми роботами”.

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Через що скандал

У жовтні New Yorker відсторонив Тубіна після того, як він почав мастурбувати під час розмови в Zoom зі співробітниками журналу і радіо WNYC.

У той момент, коли журналісти пішли на десятихвилинну перерву, Тубін опустив камеру і почав торкатися пеніса.

Сам журналіст запевняє, що “думав, що камера вимкнена і його не бачать”.

Джерело: The New York Times

Фото: LibraryAmerica