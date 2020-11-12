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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Вчені назвали вік, у якому люди найбільше почуваються самотніми

У Сполучених Штатах Америки вчені провели дослідження та визначили, в якому віці люди почувають себе найбільш самотньо.

Виявилося, що найбільше через самотність страждають особи після 20 років. Водночас найменше такі почуття спостерігаються після 60 років.

Причина полягає в тому, що молодь більш вразлива та схильна до переживань. Вони часто відчувають депресію та емоційний тиск через відсутність партнера чи проблеми на роботі.

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Для старших людей такі переживання не характерні – вони менше переймаються через кар’єру та матеріальний стан.

Опитування проводилося в режимі онлайн, у ньому взяли участь 2 843 респондентів віком від 20 до 69 років.

Дослідження щодо впливу коронавірусу на психіку

Вчені Оксфордського університету дослідили, що Covid-19 може викликати психічні розлади.

На основі даних 62 тис. пацєнтів, вони визначили, що кожна п’ята людина відчула депресію або проблеми з психікою після хвороби.

Джерело: Daijiworld

Фото: Pexels

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