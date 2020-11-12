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Юлія Захарченко |

Великий і маленький: iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max вже в Україні

Партнерський матеріал

20 листопада в Україні розпочнеться продаж найочікуваніших смартфонів цього року:

  • iPhone 12 mini (5.4″);
  • iPhone 12 Pro Max (6.7″).

Кількість пристроїв в перших партіях обмежено, однак всі, хто попередньо замовили, гарантовано отримають смартфон вчасно.

iPhone 12 mini коштує 22 999 грн, а ось ціни iPhone 12 Pro Max починаються від 41 999 грн за версію на 128 ГБ пам’яті.

Апаратні характеристики iPhone 12 mini

iPhone 12 mini – ідеальний гаджет для тих, хто хоче мати флагманську продуктивність в компактному форм-факторі, щоб керувати смартфоном однією рукою.

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iPhone 12 mini оснащений 5.4-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080×2340 точок. Щільність пікселів становить 476 ppi. Екран підтримує HDR (Dolby Vision) і працює на частоті 60 Гц. Займає 85,1% передньої панелі. Максимальна яскравість без включеного HDR – 629 ніт.

iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max вже в Україні

За продуктивність відповідає SoC Apple A14 Bionic з шістьма ядрами CPU (3 100 МГц). Процесор створений за 5-нм техпроцесом і демонструє 40% приріст продуктивності, порівнюючи з попередником A13. ЦП працює у зв’язці з оперативною пам’яттю LPDDR5 в двоканальному режимі, забезпечуючи додаткову швидкість роботи додатків і ігор.

Акумулятор ємністю 2 227 мАч підтримує бездротову і швидку зарядку – в комплекті, на жаль, немає ні того, ні іншого, так що доведеться докуповувати. iPhone 12 mini доступний з накопичувачем різної ємності:

  • 64 ГБ;
  • 128 ГБ;
  • 256 ГБ.

Економити не рекомендується, оскільки додатковий слот для встановлення карти пам’яті не передбачено.

Основний модуль камер містить два об’єктива 12 Мп + 12 Мп з апертурою f/1.6 + f/2.4. Сканер LiDAR тут відсутній, однак гаджет має поліпшену оптичну стабілізацію і здатний знімати фото в дозволі 4290×2800 точок.

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Характеристики старшого флагмана iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max вже в Україні

Специфікації процесора і дисплея Pro Max майже не відрізняються від інших моделей лінійки, і єдина відмінність – збільшений до 6 ГБ обсяг ОЗУ. Тут встановлена ​​та ж система на кристалі Apple A14 Bionic. Відмінності iPhone 12 Pro Max від всіх інших моделей лінійки:

  • рекордна яскравість дисплея 805 ніт;
  • найбільша діагональ 6.7″;
  • сканер LiDAR (необхідний для роботи AR-додатків і підвищує швидкість автофокусування вшестеро);
  • оптичний зум 2.5x;
  • оснащений додатковим телефотооб’єктивом;
  • поліпшена автономність;
  • можна працювати з нестисненими зображеннями в форматі ProRAW.

Нагадуємо, що в Україну нові iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max надійдуть вже 20 листопада. Оформлюйте передзамовлення, щоб гарантовано отримати смартфон серед перших.

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Apple представила новинки iPhone

13 жовтня корпорація Apple презентувала iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Компанія представила чотири нових гаджети з підтримкою 5G. Також у вересні було представлено дві версії Apple Watch та iPad.

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