iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max вже в Україні

20 листопада в Україні розпочнеться продаж найочікуваніших смартфонів цього року:

iPhone 12 mini (5.4″);

iPhone 12 Pro Max (6.7″).

Кількість пристроїв в перших партіях обмежено, однак всі, хто попередньо замовили, гарантовано отримають смартфон вчасно.

iPhone 12 mini коштує 22 999 грн, а ось ціни iPhone 12 Pro Max починаються від 41 999 грн за версію на 128 ГБ пам’яті.

Апаратні характеристики iPhone 12 mini

iPhone 12 mini – ідеальний гаджет для тих, хто хоче мати флагманську продуктивність в компактному форм-факторі, щоб керувати смартфоном однією рукою.

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iPhone 12 mini оснащений 5.4-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080×2340 точок. Щільність пікселів становить 476 ppi. Екран підтримує HDR (Dolby Vision) і працює на частоті 60 Гц. Займає 85,1% передньої панелі. Максимальна яскравість без включеного HDR – 629 ніт.

За продуктивність відповідає SoC Apple A14 Bionic з шістьма ядрами CPU (3 100 МГц). Процесор створений за 5-нм техпроцесом і демонструє 40% приріст продуктивності, порівнюючи з попередником A13. ЦП працює у зв’язці з оперативною пам’яттю LPDDR5 в двоканальному режимі, забезпечуючи додаткову швидкість роботи додатків і ігор.

Акумулятор ємністю 2 227 мАч підтримує бездротову і швидку зарядку – в комплекті, на жаль, немає ні того, ні іншого, так що доведеться докуповувати. iPhone 12 mini доступний з накопичувачем різної ємності:

64 ГБ;

128 ГБ;

256 ГБ.

Економити не рекомендується, оскільки додатковий слот для встановлення карти пам’яті не передбачено.

Основний модуль камер містить два об’єктива 12 Мп + 12 Мп з апертурою f/1.6 + f/2.4. Сканер LiDAR тут відсутній, однак гаджет має поліпшену оптичну стабілізацію і здатний знімати фото в дозволі 4290×2800 точок.

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Характеристики старшого флагмана iPhone 12 Pro Max

Специфікації процесора і дисплея Pro Max майже не відрізняються від інших моделей лінійки, і єдина відмінність – збільшений до 6 ГБ обсяг ОЗУ. Тут встановлена ​​та ж система на кристалі Apple A14 Bionic. Відмінності iPhone 12 Pro Max від всіх інших моделей лінійки:

рекордна яскравість дисплея 805 ніт;

найбільша діагональ 6.7″;

сканер LiDAR (необхідний для роботи AR-додатків і підвищує швидкість автофокусування вшестеро);

оптичний зум 2.5x;

оснащений додатковим телефотооб’єктивом;

поліпшена автономність;

можна працювати з нестисненими зображеннями в форматі ProRAW.

Нагадуємо, що в Україну нові iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max надійдуть вже 20 листопада. Оформлюйте передзамовлення, щоб гарантовано отримати смартфон серед перших.

Apple представила новинки iPhone

13 жовтня корпорація Apple презентувала iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max. Компанія представила чотири нових гаджети з підтримкою 5G. Також у вересні було представлено дві версії Apple Watch та iPad.